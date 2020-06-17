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Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными терпилами

Ведущий Первого канала назвал американских полицейских бесправными терпиламиКирилл КлейменовФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов назвал американских полицейских бесправными терпилами. Так он высказался в прямом эфире Первого канала.

Соответствующие слова прозвучали в подводке к новости о том, что пострадавшие при стрельбе в Москве полицейские представлены к медалям.

«Как я уже говорил накануне, у нас здесь не Америка. У нас полицейские не бесправные терпилы, у нас полицейские — герои. В понедельник днем, рискуя жизнью, обезвредили на юго-западе Москвы опасного преступника. И ничего им за это не будет, кроме наград и почестей», — отметил Клейменов.

24-летний Ратмир Галаев расстрелял полицейских на Ленинском проспекте 15 июня после того, как те остановили такси за нарушение ПДД. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС получили ранения. Прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы.

Полицейские в США преклоняли колено перед протестующими против расизма в знак примирения. Десятки городов в Соединенных Штатах охвачены акциями протеста, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, скончавшегося после грубого ареста.

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По материалам: lenta.ru

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