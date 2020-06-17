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Ветераны Афганистана пригрозили избить Киркорова за образ десантника-гея

Ветераны Афганистана пригрозили избить Киркорова за образ десантника-геяФото: @fkirkorov

Члены Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) раскритиковали и пригрозили избить артиста Филиппа Киркорова за юмористический ролик, в котором тот изобразил десантника-гея. Зампредседателя РСВА Владимир Кошелев заявил телеканалу «360» о готовности расправиться с певцом.

«Встретимся — получит в торец! Вон, перед неграми стоят на коленях, папуасы в Америке, и этот пускай становится, говнюк, на колени. А так-то пусть каждый десантник увидит его — съездит ему в харю за издевательство над нашей формой, над нашими символами», — сказал Кошелев.

Глава РСВА, член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что поддерживает негодование ветеранов. «Я не даю большой уверенности, что завтра на концерте не выйдут два здоровенных парня и просто во время концерта не нанесут какие-то побои. Это одна сторона медали, которая для него небезопасна, он играет с огнем», — отметил он.

Ранее представители Киркорова сообщили, что артист не будет извиняться за ролик о десантнике-гее, поскольку он принадлежит не Киркорову, а телеканалу СТС.

Проморолик, в котором певец предстал в образе десантника-гея, появился в Instagram-аккаунте Киркорова в конце мая. В нем артист обращается к бывшему сослуживцу, шутит об «особой мужской дружбе» и о засовывании оружия в анус и в рот. В конце видео Киркоров возмущается сценарием и отказывается сниматься.

instagram.com/p
# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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