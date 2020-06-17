Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Въезд за 3000 долларов, или насколько страны не хотят возвращения туристов

Въезд за 3000 долларов, или насколько страны не хотят возвращения туристов

Въезд за 3000 долларов, или насколько страны не хотят возвращения туристов

Не все страны хотят возвращения иностранных туристов в эпоху пандемии. Находятся такие, кто создает серьезные препятствия для въезда иностранцев. Так, со всей строгостью к потенциальным визитерам отнеслись власти одной из стран ЮВА. Туристам надо заплатить несколько тысяч долларов уже на въезде.


ДЕПОЗИТ В 3000 ДОЛЛАРОВ

Предъявление отрицательных тестов на коронавирус или виза за 100 долларов меркнут на фоне последних заявлений правительства Камбоджи об условиях въезда иностранных туристов. Всем прибывающим в страну сразу надо внести «депозит» в размере 3000 долларов США в уполномоченный банк для покрытия любых медицинских и карантинных расходов.

Кроме того, иностранцы должны предъявить сотрудникам иммиграционной службы доказательство наличия медицинской страховки на сумму 50 000 долларов и справку об отсутствии COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часов до въезда.


СПРАВКА И ТЕСТЫ ПО ПРИБЫТИИ

Несмотря на справку, туристов по прибытии все равно ждет тестирование. Как считают камбоджийские власти, туристы могут заразиться в полете или предоставить «липовые» справки. Поэтому путешественники будут обязаны заплатить 100 долларов за тест ПЦР, остаться на ночь в помещении центра тестирования в ожидании результатов (30 долл. за проживание и еще 30 долл. – в счет оплаты питания). Еще 5 долл. с них возьмут за трансфер в отель.

Если один из пассажиров рейса даст положительный результат на «ковид», все другие пассажиры будут отправлены на 14-дневный карантин: их ждет повторное тестирование на 13 день изоляции, которая будет оплачиваться из внесенного депозита. Каждый день с них будут удерживать по 30 долл. за проживание и питание, по 5 долл. за медицинское наблюдение и по 3 долл. за услуги безопасности. Отдельно придется заплатить за стирку (15 долл.).


САМОИЗОЛЯЦИЯ В ОТЕЛЕ И РАСХОДЫ ПО БОЛЬНИЦЕ

Если все пассажиры прибывшего рейса при тестировании показали отрицательный результат на коронавирус, им разрешат въехать в страну, однако они должны самостоятельно изолироваться в своем отеле и ежедневно отчитываться перед медицинскими работниками в течение 14 дней о состоянии своего здоровья. На 13 день им придется еще раз сдать платный тест (100 долл. США). А выдача действующего медицинского сертификата для выезда из страны обойдется еще в 30 долл.

Если туристу потребуется лечение, его переведут в больницу, где его ждет до 4 тестов на «ковид», также стоимостью по 100 долл. каждый. И это не считая стоимости лечения в 150 долл. в сутки, оплаты проживания и питания в больнице (еще 60 долл.ежесуточно).

При выезде сумму, оставшуюся «на депозите», туристу обещают вернуть. В какие сроки – умалчивают.

По оценке турбизнеса Камбоджи, при таких «расценках» на въезд туристы в страну вообще не поедут. В основном Камбоджа ориентирована на туристические рынки стран ЮВА, в первую очередь, на Китай.

В Камбодже зарегистрировано всего 126 случаев COVID-19. В прошлом году страна приняла 6,6 млн. иностранных туристов. В туристическом секторе занято более 630 тыс.человек.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 17 июня 2020 года
Лунный день сегодня 17 июня 2020 года
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии
Эстония обеспокоилась планами США вывести войска из Германии
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего
США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно
США — за решения Международного уголовного суда, если это выгодно
"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему Россия прошла пик пандемии легче, чем большинство стран Европы и США
"Общественная солидарность и открытость": эксперт объяснил, почему
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через
Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса
Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса
В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну, освободившему рабов
В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну,
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Шри-Ланка потребует 100 долларов за визу и регулярные тесты на «ковид»
ЕС будет брать с туристов деньги за безвизовый въезд
СМИ сообщили о возможном введении принудительной страховки для туристов в Таиланде
Aston Martin Vanquish Zagato Volante обойдется в 850 тыс долларов