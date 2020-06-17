Въезд за 3000 долларов, или насколько страны не хотят возвращения туристов

Анастасия Иванова

Не все страны хотят возвращения иностранных туристов в эпоху пандемии. Находятся такие, кто создает серьезные препятствия для въезда иностранцев. Так, со всей строгостью к потенциальным визитерам отнеслись власти одной из стран ЮВА. Туристам надо заплатить несколько тысяч долларов уже на въезде.

ДЕПОЗИТ В 3000 ДОЛЛАРОВ

Предъявление отрицательных тестов на коронавирус или виза за 100 долларов меркнут на фоне последних заявлений правительства Камбоджи об условиях въезда иностранных туристов. Всем прибывающим в страну сразу надо внести «депозит» в размере 3000 долларов США в уполномоченный банк для покрытия любых медицинских и карантинных расходов.

Кроме того, иностранцы должны предъявить сотрудникам иммиграционной службы доказательство наличия медицинской страховки на сумму 50 000 долларов и справку об отсутствии COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 часов до въезда.

СПРАВКА И ТЕСТЫ ПО ПРИБЫТИИ

Несмотря на справку, туристов по прибытии все равно ждет тестирование. Как считают камбоджийские власти, туристы могут заразиться в полете или предоставить «липовые» справки. Поэтому путешественники будут обязаны заплатить 100 долларов за тест ПЦР, остаться на ночь в помещении центра тестирования в ожидании результатов (30 долл. за проживание и еще 30 долл. – в счет оплаты питания). Еще 5 долл. с них возьмут за трансфер в отель.

Если один из пассажиров рейса даст положительный результат на «ковид», все другие пассажиры будут отправлены на 14-дневный карантин: их ждет повторное тестирование на 13 день изоляции, которая будет оплачиваться из внесенного депозита. Каждый день с них будут удерживать по 30 долл. за проживание и питание, по 5 долл. за медицинское наблюдение и по 3 долл. за услуги безопасности. Отдельно придется заплатить за стирку (15 долл.).

САМОИЗОЛЯЦИЯ В ОТЕЛЕ И РАСХОДЫ ПО БОЛЬНИЦЕ

Если все пассажиры прибывшего рейса при тестировании показали отрицательный результат на коронавирус, им разрешат въехать в страну, однако они должны самостоятельно изолироваться в своем отеле и ежедневно отчитываться перед медицинскими работниками в течение 14 дней о состоянии своего здоровья. На 13 день им придется еще раз сдать платный тест (100 долл. США). А выдача действующего медицинского сертификата для выезда из страны обойдется еще в 30 долл.

Если туристу потребуется лечение, его переведут в больницу, где его ждет до 4 тестов на «ковид», также стоимостью по 100 долл. каждый. И это не считая стоимости лечения в 150 долл. в сутки, оплаты проживания и питания в больнице (еще 60 долл.ежесуточно).

При выезде сумму, оставшуюся «на депозите», туристу обещают вернуть. В какие сроки – умалчивают.

По оценке турбизнеса Камбоджи, при таких «расценках» на въезд туристы в страну вообще не поедут. В основном Камбоджа ориентирована на туристические рынки стран ЮВА, в первую очередь, на Китай.

В Камбодже зарегистрировано всего 126 случаев COVID-19. В прошлом году страна приняла 6,6 млн. иностранных туристов. В туристическом секторе занято более 630 тыс.человек.