Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы

Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы

Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре МосквыФото: Telegram-канал «112»

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным ресурса, Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время его везут в отделение полиции.

Отмечается, что в аварию Ишаев попал не впервые.

В марте 2019-го Виктора Ишаева задержали, а в правительства региона проверили обыски. В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.

Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991 по 2009 год.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США приготовили ответ на «российскую угрозу» в космосе
США приготовили ответ на «российскую угрозу» в космосе
Ургант высмеял оказавшегося геем Губку Боба и усомнился в ориентации Печкина
Ургант высмеял оказавшегося геем Губку Боба и усомнился в ориентации
"Известия": в России могут ввести налог для богатых
"Известия": в России могут ввести налог для богатых
Налетай на Patriot. "Опасная" Россия оживила ракетную торговлю в НАТО
Налетай на Patriot. "Опасная" Россия оживила ракетную торговлю в НАТО
Котяков: рынок труда в РФ прошёл пандемию лучше, чем в ряде стран
Котяков: рынок труда в РФ прошёл пандемию лучше, чем в ряде стран
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Техника «Золотое сечение»: исполняем желания силой мысли
Техника «Золотое сечение»: исполняем желания силой мысли
Берлинские власти в течение 30 лет отдавали беспризорных детей педофилам на воспитание
Берлинские власти в течение 30 лет отдавали беспризорных детей
Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными
Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными
Звезду сериала «Воронины» обокрали в продуктовом магазине
Звезду сериала «Воронины» обокрали в продуктовом магазине
Школы и колледжи Франции начнут открываться с 22 июня
Школы и колледжи Франции начнут открываться с 22 июня
Утверждено расписание ЕГЭ-2020
Утверждено расписание ЕГЭ-2020

Топ на сегодня

Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО

Еще по теме

Суд определил меру наказания для Виктора Ишаева, экс-губернатора Хабаровского края
Сына бывшего хабаровского губернатора задержали за избиение тестя
Ишаев выплатил 5,7 млн рублей ущерба и остался под домашним арестом
Экс-губернатор Хабаровского края задержан в Москве, в администрации проходят обыски, сообщают СМИ