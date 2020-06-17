Воздушные тревоги. Истребители США снова сопроводили Ту-95МС у границы
Сегодня, 12:07 Алексей Вольцев
Американские истребители F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС, которые выполняли плановый полет в районе границы России и США, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.
Российские ракетоносцы выполняли полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана."На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", – говорится в сообщении.
Весь полет продолжался 11 часов.
сообщило, что истребители F-22 Военно-воздушных сил США поднялись в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС у российско-американской границы.
По материалам: ria.ru