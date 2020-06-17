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Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными

Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут признать действительными
Школьные аттестаты, выданные до вступления в силу приказа Минпросвещения РФ "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году", хотят признать действительными, проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все выпускники школ получат аттестаты 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен.

# Россия
По материалам: ria.ru

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