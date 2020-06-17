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Вынесен приговор воспитателям одесского детского центра, где издевались над подростками

Вынесен приговор воспитателям одесского детского центра, где издевались над подростками

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 17 июня, Малиновский районный суд Одессы огласил приговор двоим воспитателям Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской обладминистрации. Напомним, с этим центром связана череда громких скандалов, последовавшая после того, как стали известны жуткие подробности происходящего в стенах заведения.

Судебные слушания сделали закрытыми. Две обвиняемые воспитательницы пошли на сделку со следствием. И вот сегодня суд предоставил обвиняемым последнее слово, после чего удалился в совещательную комнату для принятия решения. Однако еще до его оглашения сведущим было известно: «воспитательниц точно не посадят».

В выводах следствия отмечается, в частности, что в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников и издевался над ними. Правоохранители выяснили, что воспитатели заведения на время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем, согласно букве закона, фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия.

В итоге воспитатели центра реабилитации признаны виновными в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним (обязанностям) отношения. Обе женщины приговорены к трем годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и установлением испытательного срока один год (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Также решением суда осужденные лишены права занимать должность воспитателя в течение года.

Напомним, в феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор упомянутому выше охраннику — лишение свободы сроком на три года с испытательным сроком два года. 22 мая подозрение объявили одесскому полицейскому, который подозревается в истязании детей. Заводской районный суд Николаева отпустил его под ночной домашний арест.

Напомним, после открывшихся в прессе скандальных обстоятельств расследование взял под свой контроль заместитель генпрокурора.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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