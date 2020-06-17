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Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах

Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах

11 июня состоялся выпуск Малой академии естественнонаучного образования при Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Двенадцать ребят окончили программу «Биология для школьников», а десять выпускников проходили обучение по программе «Химия для школьников».

Академия действует при Научно-исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Ее основная деятельность заключается в углублённом изучении школьниками дисциплин естественно-научного цикла (биология, химия), их подготовке к олимпиадам и конкурсам. Ребята изучают теоретический материал, занимаются практической деятельностью с использованием уникального оборудования, участвуют в олимпиадах, разрабатывают научные проекты и выступают на конференциях.

Большинство выпускников академии планируют продолжить обучение в 10–11-х университетских классах при УлГПУ по естественно-научному профилю.

# Общество
По материалам: edu.ru

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Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ
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