Зеленский поручил активизировать переговоры по приобретению вакцины от COVID-19

Влада Некрасова

Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19.Об этом говорится на сайте Офиса президента по итогам селекторного совещания по коронавирусу."Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - отметил глава государства, обращаясь к участникам совещания.Пока что в мире не существует ни одной утвержденной вакцины от COVID-19, высокозаразного респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом. По подсчетам NYT, в мире насчитывается по меньшей мере 135 вакцин, которые находятся на разной стадии готовности.Дальше всех в разработке своего препарата продвинулись фирма AstraZeneca и Оксфордский университет. 12 июня AstraZeneca пообещала Европе 400 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19.