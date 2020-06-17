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Житель Санкт-Петербурга получил семь лет за попытку вступить в ИГ*

Житель Санкт-Петербурга получил семь лет за попытку вступить в ИГ*
Южный окружной военный суд в среду приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга Ислама Укурова, который попытался вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)*, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, Укуров решил вступить в ИГ* в конце марта 2017 года. Для этого он через интернет нашел человека, пообещавшего ему помочь в этом в Сирии. В начале мая того же года Укуров приехал в Турцию, получил поддельный паспорт гражданина Сирии и попытался пересечь границу, однако его задержали.

# Россия
По материалам: ria.ru

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