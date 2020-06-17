Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата

Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата

Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климатаФото: Sean Gallup / Getty Images

Знаменитости нашли способ сделать инвестиции еще доходнее и избежать налогов. Средства направлены в благотворительную организацию Prime Coalition, которая специализируется в том числе на проектах по борьбе с изменениями климата и на текущий момент собрала 76 миллионов долларов, пишет Bloomberg.

В основу идеи лег особый механизм — program-related investments, который является частью американской практики налогообложения. В отличие от обычных грантов, предполагающих безвозмездное вложение средств, PRI приносит также финансовую отдачу. Согласно законодательству США, благотворительные фонды имеют право покупать акции компаний, но не более 20 процентов (в противном случае они вынуждены платить налоги). Инструмент PRI — это способ обойти ограничение при условии того, что конечной целью осуществляемых инвестиций является благотворительность.

В 2014 году был основан фонд Prime Coalition, который привлек деньги состоятельных семей и некоторых благотворительных организаций. С 2018 года осуществляется финансовая поддержка экологических стартапов, как Via Separations, где придумали более безопасный с точки зрения экологии способ разделения химических веществ. Разработанный учеными специальный материал позволяет снизить выбросы углекислого газа (CO2) в атмосферу. В число тех, кто инвестирует в Prime Coalition, входят британский инвестор Джереми Грэнтэм, голливудские актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, американский предприниматель в сфере программного обеспечения Орион Хиндави и другие.

По словам экспертов, государство предпочитает финансировать проекты, которые уже зарекомендовали себя. Речь идет о расходах на возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая) или развитие электромобильной индустрии. Слабая поддержка со стороны государства или ее отсутствие становится серьезной проблемой для стартапов.

Чтобы претендовать на финансирование от Prime Coalition, стартапы должны содействовать сокращению выбросов парниковых газов до 500 миллионов тонн CO2-эквивалента к 2050 году. Для более удобного расчета Prime разработало специальное программное обеспечение — CRANE. В этом году было объявлено о том, что любой может воспользоваться технологией и оценить долгосрочные последствия для климата.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
Стало известно, какой макияж будет у Гепарды в "Чудо-женщине: 1984"
В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
В ДВФУ рассчитали экономические показатели в России после эпидемии
Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата
Знаменитости нашли способ избежать налогов благодаря изменению климата
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется и как правильно его выбрать
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Как выбрать ломбард для сдачи золота
Как выбрать ломбард для сдачи золота
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских

Еще по теме

Запад сможет обойти право вето РФ в ООН
Фонд Ди Каприо выделил на защиту окружающей среды рекордную сумму
СМИ узнали о позволившем Трампу уйти от налогов миллиардном убытке
СМИ: после выборов 2018 года в России резко повысят налоги