6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации

Вадим Карасев

Добавление кислот в свой бьюти-режим помогает добиться чистой, сияющей и гладкой кожи. Сегодня вместе с Еленой Монаховой, косметологом клиники эстетической медицины Tori, рассказываем о миндальной кислоте: чем она так хороша, как ее правильно применять и в каких средствах искать.

Из чего состоит миндальная кислота и чем полезна для кожи?

Миндальная кислота — это альфа-гидроксикислота (AHA), полученная методом гидролиза из горького миндаля, но более мягкая, чем некоторые другие AHA, такие как гликолевая и молочная кислота.





Молочная кислота также относится к группе альфагидроксикислот, но применять ее при воспалениях не рекомендуется. Гликолевая кислота имеет более мелкий молекулярный состав, разнообразнее в концентрациях, она работает глубже и может вызвать шелушение, поэтому применять ее следует особенно внимательно.

Миндальная кислота гораздо более универсальна в плане показаний: косметологи зачастую выбирают именно ее, потому что она хороша при комбинированной коже, когда одни участки лица сухие, другие жирные, есть расширенные поры и черные точки, мелкие воспалительные элементы и пигментные пятна. Все это — показания к применению миндальной кислоты.

Она обладает свойством фруктовых кислот, то есть очень мягко отшелушивает роговые чешуйки эпидермиса и обладает хорошим антисептическим свойством.

Как работает против морщин, гиперпигментации и прыщей?

Миндальная кислота — это антивозрастной ингредиент в мире ухода за кожей. Он ускоряет клеточный обмен путем растворения крошечных связей, которые удерживают клетки кожи вместе, помогая удалить омертвевшие клетки. А это значит, что неглубокие морщины становятся менее заметными. Она также стимулирует выработку коллагена, одного из строительных материалов нашей кожи, отвечающего за молодость.





Существуют исследования, доказывающие, что миндальная кислота на целых 50% уменьшает пигментацию за четыре недели.

Миндальная кислота также полезна при лечении прыщей. Она помогает регулировать выработку кожного сала и, в свою очередь, уменьшает возникновение воспалений.

Какие пилинги с ней делают и для чего?

Пилинги различаются процентным составом миндальной кислоты. Они могут подходить даже чувствительной коже, если есть показания именно к миндальному пилингу. К ним относятся наличие воспалительных элементов, поствоспалительных пятен и пигментации, проявление избыточного рогового слоя, то есть гиперкератоз (когда эпидермис слишком толстый и на лице видны расширенные поры).





Молекулярная масса самой миндальной кислоты большая, поэтому глубоко она пройти не может, так что ее действие сосредоточено на поверхности кожи только в роговом слое. В связи с этим она не вызывает сильного шелушения и раздражения. Как правило, на третий и четвертый день после процедуры кожа может немного шелушиться в месте, где было воспаление или гиперкератоз. Впрочем, его легко замаскировать увлажняющим кремом.

Миндальный пилинг сделает кожу гладкой и выровняет тон, избавит от воспалений и застойных пятен, а также обеспечит ощущение небольшого лифтинга. Его можно делать за сутки до мероприятия.

Кому лучше не экспериментировать?

Самая главная рекомендация — отсутствие аллергии на миндаль. Также существуют основные противопоказания к пилингам, которые необходимо учитывать, а именно: герпес, дерматит, нарушение целостности покровов кожи, любые соматические проявления болезней — насморк, температура, сахарный диабет, острое состояние розацеа, свежий загар.





Как выбрать средство с миндальной кислотой для домашнего ухода?

Миндальную кислоту, как правило, добавляют либо в средства для точечной коррекции воспалительных элементов или поствоспалительных пятен, либо в лечебные сыворотки, которые будут ежедневно мягко работать. Такие средства с кислотами рекомендуется подбирать с помощью специалиста — индивидуально для каждого.

Что касается профессионального пилинга на основе миндальной кислоты, то имеет смысл делать курс (по 5—6 процедур). Если говорить о домашних средствах, то главное — внимательно читать инструкцию на упаковке и следить за реакцией кожи, так как в каждом продукте может быть своя концентрация активного вещества. А если все еще сомневаетесь, то перед использованием сходите к косметологу. Их можно использовать курсом, применяя каждый день. В любом случае все индивидуально и проконсультироваться с экспертом будет не лишним.





Можно ли использовать в летний период, с какими ингредиентами лучше сочетать, а с какими не стоит?

Средства в составе с миндальной кислотой в летний период можно применять вечером. Она хорошо сочетаются с ретинолом (однако имейте в виду, что в зависимости от бренда средства с ретинолом могут работать по-разному) и себорегулирующими кремами.

Также отличное сочетание миндальной кислоты с осветляющими антиоксидантными сыворотками и сывороткой с витамином С (только не миксовать их). К примеру, схема может быть такой: утром средство с витамином С и SPF-кремом, вечером — средство с миндальной кислотой.





С другими кислотными сыворотками совмещать продукты с миндальной кислотой следует осторожно, поскольку можно спровоцировать избыточное шелушение и покраснение кожи. Продукты с кислотами (в том числе и с миндальной) являются профессиональными косметическими средствами, поэтому доверить их выбор лучше специалисту. И главное — если применяете средства с кислотами утром, то нужно обязательно нанести крем, содержащий SPF.





Эксперты советуют наносить миндальную кислоту вечером, после очищения и перед увлажнением. Нанесите ее на кожу в небольших количествах легкими похлопывающими движениями. Дайте ей хорошенько впитаться перед нанесением увлажняющего крема.