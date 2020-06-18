Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить насекомых-опылителей

Вадим Карасев

Жителей Великобритании призывают стричь траву на своих лужайках не чаще одного раза в месяц, пишет The Guardian. Такой подход позволит низкорослым растениям обильно цвести и давать достаточно пищи для насекомых-опылителей.

Исследование, проведенное добровольцами из общественной организации Plantlife, показало, что 80 % газонов обеспечивает пищей около 400 пчел в день. Если же газоны стричь один раз в месяц, количество цветков, а значит, и производимого ими нектара увеличивается в десять раз, привлекая до 4000 пчел в день.

Такие растения, как маргаритка многолетняя (Bellis perennis), клевер ползучий (Trifolium repens) и лядвенец рогатый (Lotus corniculatus), хорошо адаптированы к тому, чтобы расти на подстригаемых газонах. Стебли их не срезаются газонокосилкой, а срезаемые цветки заменяются новыми в еще большем количестве. Поэтому стрижка газона раз в месяц позволит увеличить количество цветков этих растений. К тому же, клевер и лядвенец отличаются большим количеством нектара.

Если же не стричь газон несколько месяцев, на нем начинают процветать другие растения, с более длинными стеблями. Среди них, например, нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), клевер луговой (Trifolium pratense), короставник полевой (Knautia arvensis) и васильки (Centaurea). Поэтому рекомендации Plantlife заключаются в том, чтобы стричь лужайки не чаще раза в месяц, но в идеале при этом оставлять отдельные участки необработанными, чтобы там могли расти длинностебельные травы.