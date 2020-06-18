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Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям

Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареямФото: Globallookpress.com

В 2019 году атомные электростанции впервые проиграли «зеленым» электростанциям, в том числе ветрогенераторам и солнечным батареям, по совокупной выработке электроэнергии. Об этом свидетельствует отчет BP Statistical Review.

Объем произведенной энергии вырос в обоих случаях, но у чистых источников (за исключением воды) — на 13 процентов, до 2,8 петаватт-час, а у АЭС — на 3,5 процента, до 2,796 петаватт-час.

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомных станций в общей выработке достигла только 10,4 процента. В целом рост потребления электроэнергии за год составил 1,3 процента, из них наибольший вклад — 41 процента — сделали ВИЭ. Вместе с газом они отвечают за три четверти прироста.

Самая большая доля выработки электроэнергии остается у каменного угля — 36,4 процента, но это минимум с 1985 года. В отчете сказано, что на этом фоне снижение выбросов парниковых газов выглядит недостаточным.

Ранее гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил включить сибирские города Красноярск, Братск и Иркутск в программу газификации «Газпрома» за федеральный счет. В противном случае, уверен он, снизить зависимость региона от каменного угля, а значит, решить его экологические проблемы, не выйдет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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