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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С начала среды цена АИ-95 "премиум" выросла на 0,89 процента и достигла 57 209 рублей. В общей сложности с начала летнего сезона стоимость тонны этой марки топлива увеличилась более чем на девять процентов.

Предыдущий рекорд в 56 300 рублей был зафиксирован в 2018 году.


АИ-92. За тонну этой марки бензина дают 49 809 рублей. Это на 0,59 процента больше, чем во вторник. При этом, если сравнивать стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена практически не изменилась.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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