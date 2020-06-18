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Бизнес Тарзана «умер»

Бизнес Тарзана «умер»Наташа Королева Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса она приняла решения не возобновлять работу своих салонов красоты. Об этом пишет StarHit.

«Наш бизнес умер, как это ни печально», — призналась она. Однако, по словам Королевой, коронавирус не внес в ее жизнь «глобально плохое». Королева отметила, что помнит и «гораздо худшие времена». «К примеру, 90-е, когда были пустые полки магазинов, карточная система, бандитские разборки. И комендантский час в Москве был», — вспомнила артистка.

Во время режима самоизоляции артистка и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, не работали, однако платили своим сотрудниками зарплату. Кроме того, она призналась, что ее муж больше не владеет фитнес-залами.

Ранее в СМИ появилась информация, что бодибилдер пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса. Утверждалось, что Глушко задался вопросом, почему российские власти не помогают деятелям культуры, отдавая предпочтение пенсионерам и врачам. Сам бодибилдер опроверг эти слова, заявив, что их выдумала журналистка, которая брала у него интервью.

После этого ему и его жене предложили работу в такси. Как пишет «Комсомольская правда», Глушко также звали работать на ферму дояром. Владелец сыроварни Олег Сирота решил предоставить шанс артисту «попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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