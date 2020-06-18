Более 800 школьников Амурской области получат губернаторскую стипендию

Алексей Вольцев

Министерство образования и науки Амурской области сформировало списки получателей губернаторской стипендии по итогам прохождения Всероссийской олимпиады школьников в минувшем учебном году. Денежные выплаты получат более 800 детей.

Сумма стипендий будет варьироваться в зависимости от уровня мероприятия: победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будет выплачено 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа – 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – 20 тысяч рублей, призерам заключительного этапа – 30 тысяч рублей, победителям заключительного этапа – 50 тысяч рублей.

Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно за каждое звание победителя и (или) призера. Выплаты начнут поступать в июле.

Ранее с инициативой о премировании одаренных детей Амурской области выступил глава региона Василий Орлов.

Помимо победителей и призеров олимпиад, финансовая поддержка будет оказана школьникам-отличникам и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе.