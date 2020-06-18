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Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов

Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов
Строительство дороги за 1,1 миллиарда рублей в алтайском курорте "Белокуриха-2" позволило привлечь туда новых инвесторов, которые готовы строить деревянные дома и возвести лечебницу, сообщает в четверг краевое правительство со ссылкой на гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова.

В 2020 году, по планам правительства, начнется строительство дороги из центральной части "Белокурихи-2" до горы Мишина и горы Глухариная. На эти цели в рамках реализации туристско-рекреационного кластера из федерального бюджета Алтайскому краю выделено 880 миллионов рублей. Еще около 220 миллионов будет выделено из регионального и местного бюджетов. Общая протяженность трассы составит около трех километров. Планируется, что дорога с освещением полностью будет построена в 2022 году. Одновременно с ней в кластер проведут воду и газ.

"После информации о строительстве новой дороги сразу несколько крупных инвесторов проявили интерес к кластеру "Белокуриха-2". Так, компания "Гранд-Крио Алтай" намерена в новом туркластере возвести лечебницу, совмещенную с рестораном и гостиницей… К настоящему моменту уже сделана временная дорога к будущему комплексу, чтобы подрядная организация, не дожидаясь основной трассы, могла вести работы", - говорится в сообщении.

Подрядчиком компании "Гранд-Крио Алтай" выступает финская фирма "Хонка", известная строительством деревянных домов из клееного бруса. Кроме того, в числе новых крупных инвесторов бийская компания "Сиблюкс", которая также известна строительством современных домов из бруса. По словам Акимова, уже сейчас кластер "Белокуриха-2" пользуется большой популярностью у туристов, в высокий сезон его посещают более 30 тысяч гостей в месяц.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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