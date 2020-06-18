Быстрый гайд по диагностике сглаза: какие признаки порчи нельзя упускать и что с ними делать

Вадим Карасев

Зачастую неприятности в жизни преследуют людей из-за действия негативных программ. В таком случае следует как можно скорее выявить порчу и снять ее, чтобы защитить свое счастье.

В жизни всегда найдется место мистическим событиям. Причем совершенно неважно, верят в это люди или нет. К подобным ялениям эзотерики относят порчу и сглаз, признаки которых очень похожи. Именно эти негативные программы, насланные извне, становятся причиной различных проблем. Редакция сайта dailyhoro.ru составила гайд по быстрой диагностике и снятию порчи.

Главные признаки порчи и сглаза

Чужая зависть не проходит бесследно, и она может отразиться не только на вас, но и на ваших близких. Обычно вся семья страдает от воздействия злого умысла, что приводит к серьезным проблемам в жизни.

Признак No1: внезапные болезни. Первыми под удар попадают самые уязвимые и беззащитные: домашние питомцы, дети и старики. Они начинают странно себя вести — проявляют страх, агрессию, могут неожиданно заболеть. Речь идет не о банальных симптомах, а о чем-то более серьезном и страшном. Если такое несчастье настигло вас, самое время бить тревогу.

Признак No2: полоса неудач. Если на человека навели порчу, то удача оставляет его и его семью, а в его жизни начинают происходить неожиданные неприятные происшествия. Любые новые начинания обрекаются на провал, появляются трудности с деньгами, нередки кражи. Кто-то из родных может попасть в аварию, стать жертвой серьезной зависимости или пострадать от насилия.

Признак No3: череда ссоры и конфликтов. Порча настраивает людей друг против друга. В отношениях возникает непреодолимое напряжение, атмосфера в семье становится нездоровой.





Признак No4: проблемы со сном, апатия, депрессивные мысли. Резкий спад энергетики — признак, который нельзя оставлять без внимания. Человек с сильным повреждением биополя начинает медленно, но верно угасать. У него появляется бессонница, пропадает желание делать самые простые бытовые вещи, его преследуют панические атаки. Если игнорировать эти симптомы, они разовьются в раздражительность, жалость к себе и даже суицидальные наклонности.

Диагностика и снятие порчи

Диагностику можно провести при помощи обычного кольца из благородного металла (золото, серебро, медь). Зажмите кольцо в кулаке, трижды прочтите «Отче наш», а затем спросите про себя: «Есть ли на мне порча или сглаз?». Как только задали вопрос, проведите кольцом по щеке. Если останется яркий след, значит, на вас в самом деле лежит порча.

Для того, чтобы снять с себя порчу, возьмите церковную свечу и спички. Ритуал лучше провести в период убывающей Луны, но если ситуация критичная и не терпит отлагательств, обряд проводят в любой день и при необходимости повторяют еще раз, когда Луна начинает убывать.

Поставьте свечу на стол, а сами сядьте напротив нее. Чтобы наделить себя силой, прочтите любую молитву Богородице. После этого проведите над пламенем правую ладонь. Проводите так до тех пор, пока не почувствуете небольшое жжение. Во время движения руки, читайте молитву или заговор: «В огне зависть, сглаз, порчу сжигаю, себя очищаю».

После этого затушите свечу пальцами левой руки и ложитесь спать. Не пугайтесь, если ночью вам приснится дурной сон с кем-то из знакомых. Так Высшие силы показывают, кто именно желает вам зла. Не злитесь на этого человека и не ищите мести: это еще больше ослабит вашу энергетику. Постарайтесь простить его и по возможности сократить общение.