Чемпионаты по регби и футболу на Кубани будут проходить по новым правилам

Вадим Карасев

С четверга, 18 июня, в Краснодарском крае возобновился регбийный сезон, а с пятницы, 19 июня, стартуют матчи национального чемпионата по футболу среди команд Премьер-Лиги, который завершится 22 июля.

Все матчи, как футбольные, так и регбийные будут проходить по новым правилам, сообщает Кубань 24.

Новые правила разработали для всех: болельщиков, игроков и персонала команд.

на стадионы будут пускать, но не более 10% от вместительности стадиона;болельщиков гостевых команд (приезжих) на стадион не пустят;размещать болельщиков на местах будут с соблюдением социальной дистанции (1,5 – 2 метра);все болельщики должны находиться на стадионе в масках и перчатках;на стадионе нельзя будет купить еду, но можно будет приобрести воду.все игроки должны будут проходить тестирование на коронавирус перед каждым матчем, но не раньше, чем за 48 часов до игры;на поле команды будут выходить без сопровождения детей;запрещены приветственные рукопожатия, командное фотографирование и обмен вымпелами;все мячи будут дезинфицироваться до и после матча, а также в перерывах;в командах разрешат сделать по 5 замен игроков за матч;вне игры, спортсмены должны соблюдать социальное дистанцирование, в том числе в раздевалках и душе.соблюдение масочного режима;запрещены пресс-конференции (их разрешают только в режиме онлайн);запрещено давать интервью в микст-зонах, вести видеосъемку в раздевалках, а также, дополнительную съемку клубными телеканалами.

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию, но с обязательной 14-дневной обсервацией по прибытию.

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