Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,6 тысячи

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7660, за последние сутки зафиксировано 182 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 18 июня.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июня превысило 8,35 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 187,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 448 958 инфицированных, 4,07 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.