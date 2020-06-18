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Что мы знаем об ЛГБТ+ в России? Ответы на все твои вопросы

Что мы знаем об ЛГБТ+ в России? Ответы на все твои вопросы

Как живется представителям данного сообщества на территории нашей страны? Изменится ли что-то в ближайшее время или Россия пока не готова к такому повороту событий? Краткий обзор на тему – в нашей статье!


Как расшифровывается ЛГБТ+?

Давайте начнем с рассмотрения этого термина и его наиболее известных вариаций:


ЛГБТ практически полностью копирует англоязычный термин LGBT. «Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры» – этот собирательный термин начал использоваться еще в прошлом веке.
ЛГБТ+ или же LGBTQ – это если хотите усовершенствованный вариант всем знакомой аббревиатуры. Откуда взялись «+» и «Q»? Такое добавление расширяет границы термина и включает также пансексуалов, интерсексов, квиров и т.д. Людей, которые не определились со своей гендерной идентичностью, сочетают в себе несколько гендеров или же вовсе отказываются причислять себя к кому-либо.

Какой термин популярнее? В англоязычной среде все чаще употребляется именно LGBTQ, так как, как мы уже объяснили выше, он куда полнее характеризует все группы людей, принадлежащие к этому сообществу.

Флаг ЛГБТ+

Для обозначения всего ЛГБТ+ сообщества часто используют тот самый «радужный» флаг, который мы чаще всего наблюдаем в СМИ и различных соцсетях.

Вы думаете, что на этом все и заканчивается? Как бы не так. Свой флаг также есть у бисексуалов, трансгендеров, квиров (собирательный термин), лесбиянок, пансексуалов, асексуалов, полиаморов и т.д.

Каждый флаг несет в себе определенный смысл, а цвета подобраны так, чтобы отдать дань уважения абсолютно каждому представителю ЛГБТ+ сообщества.

Некоторые флаги появились совсем недавно. Другие были созданы давно, но как таковую популярность завоевать пока не успели. Радужный флаг на данный момент остается самым узнаваемым и общепринятым.

Пропаганда ЛГБТ+ в России

Об отношении к данному сообществу на территорию Российской Федерации, думается, вы знаете достаточно. Но давайте все же поговорим на данную тему.

В 2013 году Роскомнадзор объяснил, что любое упоминание о геях, лесбиянках и прочих вне негативного контекста уже является пропагандой.

А если отвлечься от законодательства и цензуры? Как обстоит дело с пропагандой на уровне общественности?

В Instagram, Вконтакте, Твиттере и других соцсетях вы можете найти достаточно как ненавистников-моралистов, так и тех, кто выступает против гомофобии и угнетения.

Термин «пропаганда» трактуется настолько многогранно, что порой диву даешься. Как бы то ни было, любая статья в издании, любой пост блогера (особенно крупного) на тему пропаганды и ущемления тут же набирает сотни и тысячи комментариев. Жаркие споры, переход на личности и проклинание чьих-нибудь предков до седьмого колена – вот чем заканчиваются попытки обсудить этот вопрос спокойно и аргументированно.

Кстати о блоггинге. Стоит отметить одного из самых скандальных российских блогеров – Андрея Петрова. Его стиль в одежде и любовь к макияжу вызывают шквал негатива у одних и восхищение у других.

Можно ли расценивать его поведение как ЛГБТ+ пропаганду? Опять же, смотря что вы понимаете под этим термином.

День ЛГБТ+ в России

Семнадцатого мая отмечается международный день борьбы с гомофобией. В этот день активисты из разных точек России организуют уличные акции, пикеты и шествия. Разумеется, размах таких мероприятий не идет ни в какое сравнение с гей-парадами в США, например, в месяц гордости в июне.

История Российской Федерации на данный момент не очень богата на даты, так или иначе связанные с легализацией, послаблениями и другими толерантными реформами. О законах мы поговорим чуть позже.

Почему в России не любят ЛГБТ+?

Откуда растут ноги у гомофобии в России? Дело связано с устоявшимися стереотипами и стандартами в обществе, в котором царит патриархат. Гей воспринимается большинством как мужчина, лишенный мужественности. А до женской гомосексуальности никому особо дела и не было, так как женщины долгое время вообще были лишены каких-либо прав.

Не стоит забывать и о церкви, которая играет огромную роль в нашем обществе.

Почему на Западе люди еще в прошлом веке изменили свое отношение к ЛГБТ-сообществу, а Россия осталась при своем мнении? Специалисты называют две главные причины: железные занавес в советское время и ворох экономических и политических проблем, с которыми столкнулись россияне в начале нулевых. «Трудно волноваться за чьи-то свободы, когда не можешь удовлетворить собственные базовые потребности», – комментирует Александра Бабенко, менеджерка по коммуникациям ЛГБТ-группы «Выход».

Сюда же: антизападные настроения, дискриминационные законы и демонизация геев и лесбиянок в СМИ.

ЛГБТ+ сообщества в России

В мае 2006 года было основано российское межрегиональное общественное движение, занимающееся вопросами защиты прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных меньшинств. Другое название – Российская ЛГБТ-сеть. Председатель – общественный деятель и активист Игорь Кочетков. Организация является членом Международной ассоциации геев и лесбиянок.

А на неофициальном уровне? На территории России и близлежащих государств существует немало сайтов, блогов, каналов и прочих объединений, призванных облегчить жизнь представителей ЛГБТ-сообщества.

Есть у нас и гей-клубы, и тематические вечеринки. Другими словами, у нас есть всё и все. Но далеко не каждый представитель сообщества решается совершить каминг-аут даже в кругу близких людей.

Права ЛГБТ+ в России

«Их просто нет», – скажут они вам. И будут, в общем-то, правы.

Представители нетрадиционной ориентации не имеют возможности заключать брак. А следовательно, они лишены многих сопутствующих привилегий.

«Мы с моей девушкой вместе 15 лет, 5 из них – в официальном браке, заключили его в Дании. В Европе мы официальная семья, в России мы вообще никто», – откровения одной девушки.

То же самое касается и усыновления детей – сделать это может либо семейная пара, либо один человек.

Закон о ЛГБТ+ в России

Рассмотрим самые основные законы, поправки и постановления:


1993 – декриминализация однополых отношений;
1997 – депатологизация гомосексуальности;
ФЗ от 29 июня 2013 года запретил пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних;

В начале 2020 года Владимир Путин подчеркнул, что брак – это союз мужчины и женщины, а понятия «родитель 1» и «родитель 2» не будут введены в ближайшее время.

Сколько ЛГБТ+ в России?

Подсчитать реальное число геев, лесбиянок, пансексуалов, асексуалов и прочих не представляется возможным по понятным причинам. Велика вероятность, что даже в анонимных опросах люди скрывают правду, так как боятся преследования и осуждения. Нам остается питаться лишь предположениями.

ЛГБТ+ парад в России

В 2006 году активисты впервые предприняли попытку провести гей-парад. Они решили пойти легальным путем и даже подали заявку. Администрация Москвы их затею не оценила.

Заявки отклонялись, активисты разгонялись органами власти и подвергались гонениям со стороны православно-националистических организаций. Так продолжалось долгие годы.

Как обстоит ситуация с гей-парадами в России сейчас?

На июнь 2020 года было запланировано проведение очередного парада. Но COVID-19 всем спутал карты.

# Интересное
По материалам: intrigue

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