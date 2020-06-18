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Что пишут в Телеграме: 17 июня

Что пишут в Телеграме: 17 июня

Ruposters подготовил обзор сообщений популярных телеграм-каналов о событиях 17 июня. 

Канал "Орда" удивился новшеству в США: там на месте убийства темнокожего Джорджа Флойда поставили ванну для крещений. Теперь территория объявлена священной землей, на которой практикуют расовые исцеления. Что это такое, не поясняется. 

О дивном новом мире либеральной диктатуры пишет и канал "President Trump". В разных штатах начали происходить странные курьеры. Так, власти Нью-Йорка всячески потворствуют митингам BLM, при этом ни на какие другие ходить не разрешают. Мэр Олимпии, штат Вашингтон, открыто встала на сторону бунтовщиков, отказавшись им мешать. Правда, ее мнение быстро поменялось, после того как погромы начались в ее районе проживания. Тем временем в "народной республике" Сиэтла белым запретили посещать огород, а также обязали их платить афроамериканцам по 10 долларов. 

Канал "Coala" пишет о претензиях к благотворительному фонду Находка. Два года назад его создали стивидорные компании в ответ на призыв губернатора "скидываться" за пыление в городе. Ставка предлагалась 20 рублей за тонну. В Фонд вошли шесть компаний: АО "Находкинский морской торговый порт", ООО Компания "Аттис Энтерпрайс", ЗАО "Порт Восточные ворота", ООО "Порт Ливадия", ООО "Геомар" и АО "Дальмормонтаж". Но ни одна из них не выдерживает требований по платежам. Иными словами, платят сколько могут или хотят.

Официально начались клинические испытания вакцины от COVID-19 НИИ Гамалеи, сообщает канал "Без рецепта". Они продлятся до 45 дней. Вакцина будет вводиться дважды. Среди 100 добровольцев — 50 военных. Испытания будут проведены на базе госпиталя Бурденко и первого МГМУ им. Сеченова.

Канал "Новости. Как есть" публикует фотографии кельи схиигумена Сергия, захватившего женский монастырь в Свердловской области. 

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Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Николай Борисов принял участие в репетиции Парада Победы в Воронеже и прокатился на танке Т-72Б3. Видео опубликовал канал "Вежливые люди".

Канал "Лось(19,6)" показал, как записывают звук для игры Halo Infinite. Специальные микрофоны пишут звук электромагнитных полей консоли Xbox.  


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По материалам: uposters.ru

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