ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму

Алексей Вольцев

ЦИК России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам, следует из проекта повестки дня заседания Центризбиркома.

Согласно проекту повестки дня, третьим вопросом значится пункт "о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам".

Единый день голосования 2020 года запланирован на 13 сентября. В РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. Дополнительные выборы депутатов Госдумы должны пройти по четырем одномандатным округам в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.