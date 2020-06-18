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Дело Гандзюк: под ОП требовали наказать виновных в смерти Екатерины (видео)

Дело Гандзюк: под ОП требовали наказать виновных в смерти Екатерины (видео)

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Десятки людей устроили митинг под Офисом президента с требованием наказать виновных в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, одним из подозреваемых по делу об убийстве которой является глава Херсонского областного совета Владислав Мангер.

Вчера, 17 июня, Гандзюк должно было исполниться 35 лет, передает hromadske.

Сообщается, что организовали митинг активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк».

Митингующие развернули баннер: «Зеленский, признай слив дела Гандзюк!». Некоторые люди пришли с цветами.

Кроме того, участники акции скандировали «Кто заказал Катю Гандзюк?» и жгли файеры.

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували акцію під Офісом президента. Сьогодні Каті виповнилося б 35 років pic.twitter.com/gpNyWKQRP0

— hromadske (@HromadskeUA) June 17, 2020

Перед этим активисты создали световую инсталляцию на Доме профсоюзов в Киеве.

Сьогодні Катерині Гандзюк виповнилося б 35 років. Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» закликати прийти на Банкову та Майдан Незалежності, аби згадати Катю. На Будинку профспілок влаштували світлову інсталяцію pic.twitter.com/wskivOtX7y

— hromadske (@HromadskeUA) June 17, 2020

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций. 27 апреля 2020 года Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк. 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру. Обвинение с учетом давления Мангера на свидетелей, намерено было просить суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога. Мангер хотел скрыться в больнице, но ему это не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16 июня, после заседания суда по делу Екатерины Гандзюк, сотрудники конвоя задержали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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