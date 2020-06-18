Демонстрационный экзамен повышает чувство собственной уверенности как профессионала – Глушко

Алексей Вольцев

Демонстрационный экзамен повышает у выпускников колледжей и техникумов чувство уверенности в своем профессионализме и значимости на рынке труда, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона в рамках Дня открытых демонстрационных экзаменов, который 18 июня в прямом эфире проводят Министерство просвещения Российской Федерации и Союз «Молодые профессионалы».

«Во время демонстрационного экзамена студент получает детализированную оценку своих профессиональных навыков. Человек, который сдал такой экзамен, попадает в единую базу данных профессионалов. Система детализированной оценки позволяет выявить моменты, где лучше развиваться в дальнейшем. Важно и то, что эта база данных видна предприятиям, которые ищут высококлассных специалистов», – сказал Глушко.

Онлайн-марафон Министерства просвещения и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится 18 июня в режиме live в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Это прямая трансляция реального процесса сдачи экзамена в 15 колледжах из 13 регионов страны. Всего в этом году экзамен сдают более 40 тысяч выпускников колледжей. В прямом эфире транслируются демонстрационные экзамены по 15 компетенциям: от лабораторного химического анализа до обслуживания авиационной техники.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает моделирование реальных производственных условий, чтобы выпускники смогли показать свои профессиональные умения и навыки.

Результаты экзамена позволят определить, насколько выпускники техникумов и колледжей способны выполнять работу по конкретным специальностям в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills Russia. Внедрением этих стандартов в национальную систему среднего и высшего образования занимается официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Все студенты, прошедшие демонстрационный экзамен, получат паспорт компетенций (Skills Passport) и будут внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена для осуществления поиска и подбора персонала.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. Россия присоединилась к движению в 2012 году.