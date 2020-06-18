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День отмены рабства сделали выходным для госслужащих Нью-Йорка

День отмены рабства сделали выходным для госслужащих Нью-ЙоркаЭндрю КуомоФото: globallookpress.com

Дата отмены рабства, 19 июня, в штате Нью-Йорк объявлена выходным днем для государственных служащих. Об этом мэр штата Эндрю Куомо написал в своем Twitter-аккаунте.

Он также отметил, что внесет законопроект о назначении этого дня официальным праздником для страны со следующего года. Как сообщается на сайте политика, 19 июня 2020 года госслужащие смогут не приходить на работу, при этом их зарплата будет сохранена в полном размере и им не назначат штрафов. Тем, кому в этот день все-таки необходимо быть на рабочем месте, добавят еще один день к отпуску.

Аналогичные меры приняли также губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер и гендиректор компании Twitter Джек Дорси.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси решили выступить за демонтаж статуй конфедератов-рабовладельцев, выставленных в Капитолии. Демократы начали разработку законопроекта по возвращению памятников обратно в музей или в штаты, которые они представляют.

Несмотря на то, что официально рабовладение было запрещено в 1863 году, ряд южных регионов США продолжал сопротивляться. Таким образом, окончательной отмены строя удалось добиться лишь в 1865 году. Так, 19 июня 1865 года рабство было официально запрещено в Техасе. Он был последним из конфедерации южных штатов, где утвердилось новое законодательство. 19 июня ежегодно отмечается в 47 из 50 штатов страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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