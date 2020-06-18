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Дезинфекторы и маски отправят на экспорт с разрешения Минпромторга

Дезинфекторы и маски отправят на экспорт с разрешения Минпромторга

Тема: Какие законы вступают в силу


Новыми полномочиями наделено Министерство промышленности и торговли РФ.

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года № 840 «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответственного за принятие решения и выдачу подтверждения в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, указанных в разделе 1.10 перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, прилагаемого к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30» вступает в силу сегодня, 18 июня.

Теперь Минпромторг будет принимать решения и выдавать подтверждения о возможности вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, а также продукции медицинского назначения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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