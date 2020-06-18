Дожди с грозами не отступят: синоптик предупредила о погоде в ближайшие дни

Влада Некрасова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

До конца недели дожди не покинут территорию Украины. Без осадков останутся лишь отдельные районы на северо-востоке. Во всех остальных регионах ливни будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 20 м/с. Не исключены повреждения природных объектов и инфраструктуры, как это было во время предыдущего периода обильных осадков.

18 июня объявлен «желтый» уровень опасности из-за шквального ветра — такого же, как в Киеве 17 июня. В грозу ветер может усилиться до 15−20 м/с.

19 июня грозы продолжатся. Температура будет колебаться от умеренных +23 в Закарпатье до +32 на востоке.

20 июня синоптики снова ожидают дождей с грозами. Солнечно будет лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Что о погоде думают в Украинском гидрометцентре и что обещают народные приметы, читайте в статье «Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»