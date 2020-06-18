Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности

Вадим Карасев

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики определили, что петроглиф на скале, находящейся в четырнадцати километрах к югу от города Колима, представляет собой карту местности. Вырезана на камне эта карта была около двух тысяч лет назад.

Скала, на которой обнаружили петроглиф, представляет собой вулканическую бомбу — крупный комок лавы, выброшенный при извержении тысячи лет назад находящимся поблизости вулканом Колима. Высота скалы — 1,67 метра, длина — от 2,13 до 2,74 метров, ширина — от 0,6 до 1,67 метра. Петроглиф располагается на обращенной к вулкану стороне скалы.

Археолог Рафаэль Платас Руис (Rafael Platas Ruiz) и его коллеги идентифицировали петроглиф как карту местности на основании сопоставления с другими образцами наскальных изображений. Также они определили, что показанный на «каменной карте» ландшафт соответствует части южных склонов вулкана Колима. Линии на камне обозначают ручьи и реки, а углубления — населенные пункты. На основании стилистического анализа карты и техники резьбы ученые полагают, что она была сделана между 200 г. до н. э. и 200 г. н. э.