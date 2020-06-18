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Европа испугалась поглощения Китаем

Европа испугалась поглощения КитаемМаргрет ВестагерФото: nrkbeta / Wikimedia

Европейский союз (ЕС) стремится защитить свои компании от угрозы со стороны Китая. Для этого были разработаны меры, которые должны ограничить возможности иностранцев по поглощению местных фирм, а также не допустить проявлений недобросовестной конкуренции. Об этом пишет Bloomberg.

Европа испугалась амбиций Пекина. Комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер обнародовала 17 мая планы по борьбе с недобросовестной конкуренцией и иностранным финасированием ряда европейских компаний. Предложенные ограничения могут привести к запрету некоторым фирмам приобретать европейские активы или вынудить отказаться от них. «Мы хотим контролировать свою территорию», — заявила Вестагер. Она отметила, что за иностранными субсидиями на данный момент нет абсолютно никакого контроля.

Китай заявил, что внимательно рассмотрит документ и надеется, что он будет объективным и справедливым для всех. Субсидии являются политическим инструментом, а Европа и США — основные получатели выгоды от них, говорится в заявлении.

Пандемия коронавируса вызвала в странах ЕС самый большой экономический спад за почти столетие. Манфред Вебер, немецкий законодатель, возглавляющий крупнейшую группу Европейского парламента, заявил, что многие «крайне обеспокоены тем, что Китай выиграет от экономического спада в Европе». Он уверен, что ЕС срочно нужны законы, которые не позволят иностранцам скупать стратегические компании по выгодной цене.

По итогам первого квартала 2020 года ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента. В начале июня индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос с минус трех пунктов в мае до 21,8 пункта в июне, показав максимальный рост с ноября 2017 года

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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