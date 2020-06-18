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Европа запустила «печатный станок» из-за кризиса

Европа запустила «печатный станок» из-за кризисаФото: Leonhard Foeger / Reuters

Европа запустила «печатный станок» на фоне пандемии коронавируса, вызвавшей сильнейший кризис в регионе со времен Второй мировой войны. Об этом пишет Bloomberg.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 18 июня, выдал более 700 местным банкам дешевые кредиты в общей сложности на 1,31 триллиона евро. «Эти кредиты дадут банкам возможность и дальше кредитовать европейские компании и домохозяйства и помогут в восстановлении экономики ЕС после пандемии. Поскольку процентная ставка ЕЦБ ниже нуля, европейский регулятор буквально платит кредиторам за то, чтобы выдать им займы», — поясняет агентство.

По прогнозу Еврокомиссии (ЕК), экономика Евросоюза просядет на 7,4 процента про итогам 2020 года. В ЕЦБ допускают, что при худшем сценарии европейский ВВП потеряет 12 процентов. Власти региона объявили о масштабных экономических стимулах для разгона экономики. ЕЦБ анонсировал количественное смягчение на 1,35 триллиона евро, в рамках которого национальные регуляторы скупят государственные и корпоративные облигации и таким образом наполнят европейскую экономику деньгами.

ЕК с 1 июня запустила программу экстренного кредитования на 540 миллиардов евро. Также Еврокомиссия обсуждает создание долгосрочного фонда восстановления экономики на 750 миллиардов, однако достичь договоренностей по последнему вопросу пока не удалось.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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