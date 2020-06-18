Евросоюз продлил санкции против Крыма

Вадим Карасев

Евросоюз “проголосовал” за пролонгирование санкций, введенных на фоне присоединения Крыма к России, еще на год.

Как отмечается в релизе ЕС, санкции против Крыма будут действовать пока до 23.06.2021 года ввиду “незаконной аннексии Севастополя и Крыма Россией”, пишет РИА Новости.

Напомним, что текущие ограничительные меры подразумевают запрет на ввоз в страны Евросоюза продуктов и товаров, производимых на полуострове. Под запретом находятся и финансовые или инфраструктурные инвестиции в Севастополь и Крым, а также туристические услуги.

Под ограничения Евросоюза попадает и экспорт из него ряда технологий и товаров для крымских компаний и применения на полуострове их в телекоммуникационном, транспортном, энергетическом секторах. А также для разведки и добычи газа, нефти и минеральных ресурсов.

В релизе подчеркивается, что ЕС, как и прежде не признает факт присоединения Крыма к РФ.