Фактчек и дискриминация: есть ли способ предотвратить деструктивные информационные кампании в соцсетях?

Вадим Карасев

Скандалы, связанные с предвзятой модерацией со стороны глобальных интернет-платформ, все чаще всплывают в Сети. Причем новые инструменты самоконтроля и фактчекинга, которые периодически анонсируют IT-гиганты, особого эффекта не приносят. Эксперты все чаще обсуждают возможные способы предотвращения деструктивных информационных кампаний в соцсетях и рассматривают роль инструментов фактчекинга в этой борьбе.

В начале июня на площадке РИФ-онлайн эксперты обсудили значение инструментов фактчекинга. "Парадокс заключается в том, что глобальные компании, такие как Facebook и Twitter, постоянно объявляют о введении новых инструментов контроля и фактчекинга: новые алгоритмы, новые команды привлеченных модераторов, привлекают пользователей искать фейки - но все заканчивается проколами", - указал модератор дискуссии, члена Общественной палаты Александра Малькевича.

Эксперты вспомнили, как глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в 2017 году на встрече с представителями некоммерческих организаций обратил внимание на рост количества кампаний по дискредитации России и появлению препятствий для работы российских журналистов. "На фоне известных причитаний об угрозах для либеральных европейских ценностей мы наблюдаем так называемое "молчание ягнят" в связи с государственной поддержкой регулярных маршей неонацистов в Латвии. Это позор для Евросоюза и НАТО. И это действия, которые по сути дела попустительствуют и оскорблению памяти миллионов погибших, игнорируют решения Нюрнбергского трибунала, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма", - заявил дипломат.



Соцсети также используются для политической борьбы. В частности, в 2019 году американские и британские спецслужбы фабриковали фейковую информацию о российском руководстве. Кроме того, в прошлом году действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии, а с помощью постановочных видео организация "Белые каски" предъявляла обвинения ВКС России в "ударах по мирным жителям".

Крупнейшие телекомпании США, включая CNN, также организовывали серию журналистских расследований вокруг "деструктивной" российской активности в Африке. Причем Вашингтон также негласно задействовал такие интернет-ресурсы, как Google, Facebook, Instagram и Twitter, администрация которых настраивала систему фильтров таким образом, чтобы на запросы о ситуации в Африке в числе первых выдавать ссылки на негативные оценки проектов России в регионе.

Методы фальсификации касаются не только настоящего, но и прошлого. Эксперты представили доклад про манипуляции в социальных медиа фальсификации истории Великой Отечественной войны. Авторы провели анализ объемов распространения информации, узнали имена авторов сообщений, исследовали используемые ими приемы и тактики.

На днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад активно использует СМИ и интернет-платформы для формирования образа России "как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы". Особо это видно сейчас, когда выросло число фейков в преддверии голосования по поправкам к Конституции.

Волонтеры Лиги безопасного интернета с 5 июня выявили более 200 недостоверных сообщений. Среди примеров специалисты назвали фейки о том, что при голосовании не нужно предъявлять паспорт, а также о том, что граждане, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут принять участие в голосовании. Кроме того, в последние месяцы скандально известное движение "Голос" развернуло широкомасштабную кампанию по подрыву легитимности предстоящего общероссийского голосования, которая ознаменовалась провалом по всем ключевым медийным линиям.

По мнению заместителя директора Высшей школы современных социальных наук МГУ Александра Гребенюка, действия по созданию из России образа врага и агрессора представляют собой "очень понятный механизм: человек поддержит любые меры в отношении серийного убийцы". Однако данному образу противоречат такие мощные российские концепты, как культура, спорт, история, наука и космос. Распространители фейков ведут планомерную работу по обесцениванию каждого из данных факторов для разрушения положительного образа страны в целом.

Эксперт также выразил уверенность в том, что фактчекинг не остановит деструктивные информационные кампании в соцсетях, а различные виды модерации интернет-платформ имеют недвусмысленную политическую окраску. Единственным способом противостоять распространению недостоверного контента Гребенюк считает заполнение информационного поля российской повесткой.

"Главной нашей целью является присутствие на этих информационных площадках: мы должны вовремя отвечать, публиковать, разъяснять", - указал он.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил взять за основу борьбы с фейками в соцсетях механизм фактчекинга, который внедряет Facebook для противодействия дезинформации о коронавирусе.

"Мы часто критикуем западные соцсети, соцмедиа за их чрезмерную цензуру, за очень вольное обращение модераторов с тем, что они считают фейками. Но у них эта история хотя бы работает - система фактчекинга постов. Она несовершенная, но они хотят бы ее внедряют. Конечно, механизм факт-чекинга не должен работать на основе личных предпочтений соцсетей, модераторов. Должен быть алгоритм, но механизм должен существовать: анализ ленты информационных агентств, сведения почты, какая-то еще система", - подчеркнул Малькевич, добавив, что рядом с постом пользователя должна появляться надпись о том, является ли достоверной его информация.