«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки

Вадим Карасев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу закупки «Газпромом» труб на рекордную сумму являются попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Таким образом на информацию отреагировали в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой. По мнению представителя компании, рассмотрение жалоб является недопустимым.

Обращения в ФАС касаются контракта на сумму почти 100 миллиардов рублей, которые в 2020-2022 годах потратят на 1,3 миллиона труб разной спецификации. Они пойдут на газопроводы «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», «Бованенково — Ухта».

Автором одного из обращений выступило ООО «Просперити», а второго — физическое лицо. Их рассмотрение, как рассказали в пресс-службе ФАС, намечено на 19 июня.

Ранее стало известно, что Газпром уволил топ-менеджера, признавшего проблемы с «Силой Сибири», — первого заместителя 307-го департамента Андрея Филиппова. Он, как показало расследование «Ленты.ру», был среди тех, кто годами замалчивал многочисленные нарушения при освоении Чаяндинского газового месторождения.