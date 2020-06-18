Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки

«Газпром» возмутили жалобы на свои закупкиФото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу закупки «Газпромом» труб на рекордную сумму являются попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Таким образом на информацию отреагировали в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Обращения возмутили «Газпром» в связи с тем, что права заявителей никак не могли быть затронуты закупкой. По мнению представителя компании, рассмотрение жалоб является недопустимым.

Обращения в ФАС касаются контракта на сумму почти 100 миллиардов рублей, которые в 2020-2022 годах потратят на 1,3 миллиона труб разной спецификации. Они пойдут на газопроводы «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», «Бованенково — Ухта».

Автором одного из обращений выступило ООО «Просперити», а второго — физическое лицо. Их рассмотрение, как рассказали в пресс-службе ФАС, намечено на 19 июня.

Ранее стало известно, что Газпром уволил топ-менеджера, признавшего проблемы с «Силой Сибири», — первого заместителя 307-го департамента Андрея Филиппова. Он, как показало расследование «Ленты.ру», был среди тех, кто годами замалчивал многочисленные нарушения при освоении Чаяндинского газового месторождения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов
Будущая дорога в алтайском курорте "Белокуриха-2" привлекла инвесторов
Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19
Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19
ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму
ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму
На могиле погибшего в ДТП Захарова заметили венок от Ефремова
На могиле погибшего в ДТП Захарова заметили венок от Ефремова
Климов: голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам
Климов: голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться
В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа
В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа
«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки
«Газпром» возмутили жалобы на свои закупки
В Пекине высоко оценили намерение России провести Парад Победы
В Пекине высоко оценили намерение России провести Парад Победы
Нумерология любви: анализ совместного будущего по имени и дате рождения
Нумерология любви: анализ совместного будущего по имени и дате
Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили Максима Галкина с днем рождения
Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Мясников назвал способ распознать плохого врача
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить насекомых-опылителей
Англичан призвали реже стричь газоны, чтобы сохранить

Топ на сегодня

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Еще по теме

"Газпром" введет в эксплуатацию газопровод на Ямале в ближайшее время
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
«Газпром» заказал строительство участка «Силы Сибири» без конкурса
"Газпром" обратился в суд из-за предписания ФАС по аукциону на арматуру