Глава Роспотребсоюза озвучила вероятность своевременного начала нового учебного года

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях начала учебного процесса с 1 сентября 2020 года.

Анна Попова рассказала, что несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, школьное обучение отменять нельзя. Очное обучение это очень важно. Поэтому Роспотребнадзор подготовил ряд мер для организации учебного процесса, и обеспечения безопасности детей.

На данный момент ситуация с COVID-19 в нашей стране управляемая, в регионах прослеживается хорошая динамика. Поэтому складывается большая вероятность того, что наши дети пойдут в сентябре в школу и «будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса»- сообщила Попова. По словам главы Роспотребнадзора наша страна может достичь минимальных показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией уже через месяц, сообщает газета «Известия».

Напомним, что неоднократно от государственных и общественных деятелей поступали предложения, перенести сроки начала учебного года с 1 сентября на 1 октября 2020 года.

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