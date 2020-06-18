Главы Минпросвещения и Минспорта обсудили развитие спорта в образовательной среде и его роль в системе воспитания

Анастасия Иванова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обсудили продвижение массового спорта среди учащихся, его роль в развитии системы воспитания и реализацию межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта, разработанных в рамках поручения Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Программы позволят расширить возможности для занятий спортом у школьников в региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, запустить серию соревнований по круговой системе среди учащихся на уровне образовательной организации и муниципальном уровне, увеличив число детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

«Здоровый образ жизни и занятия спортом – неизменная часть системы воспитания, которую мы выстраиваем как в системе общего, так и в системе дополнительного детского образования, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов. – Наши совместные межведомственные шаги, а это создание к 2024 году сети школьных спортивных клубов на базе школ, усиление взаимодействия на всех уровнях органов управления образованием и физической культурой и спортом, вовлечение тренеров детско-спортивных школ в работу в школах и многие другое, что мы сегодня обсуждаем, – все это часть глобальной работы с большой воспитательной составляющей, которая позволит заложить в подрастающем поколении важные нравственные ценности».

Олег Матыцин предложил актуализировать данные программы: «Ввиду того что Президентом страны даны новые поручения по развитию системы воспитания и школьного спорта, а также учитывая, что часть педагогических вузов передана в ведение Минпросвещения России, Министерство спорта предлагает переутвердить Межотраслевую программу развития школьного спорта совместным приказом Минспорта и Минпросвещения. Также предлагаем переутвердить Межотраслевую программу развития студенческого спорта совместным приказом Минспорта, Минобрнауки и Минпросвещения».

«Эти изменения важны с точки зрения совершенствования законодательства, системы проведения спортивных соревнований, использования материальной базы образовательных учреждений для развития спорта», – почеркнул Олег Матыцин.

Кроме того, руководитель Минспорта России напомнил, что в настоящее время идёт завершающий этап формирования Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Одним из приоритетов Стратегии является развитие системы физической культуры и спорта в образовательных организациях всех уровней – от дошкольных до организаций высшего образования. Олег Матыцин поблагодарил Сергея Кравцова и коллег из Минпросвещения за содействие в подготовке проекта Стратегии.

«Одно из важнейших направлений деятельности Минспорта России – это создание максимально комфортных условий для всех обучающихся: дошкольников, школьников, студентов, – отметил Олег Матыцин. – От физической культуры и спорта во многом зависит будущее наших детей, возможность их реализации как грамотных специалистов, в какой бы области они ни работали».

В ходе совещания также обсуждались вопросы организации и проведения Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».