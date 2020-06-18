Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19

Лидия Мартынова

Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в августе-сентябре, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август - первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство как раз в августе-сентябре", - сказала Голикова журналистам.

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