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Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19

Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Промышленное производство вакцины от коронавируса в России планируется начать в августе-сентябре, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август - первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство как раз в августе-сентябре", - сказала Голикова журналистам.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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