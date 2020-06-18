Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода

Анастасия Иванова

Жителям российских мегаполисов достаточно накоплений на сумму до 500 тысяч рублей на полгода для комфортной жизни, показало исследование Райффайзенбанка.

Аналитики кредитной организации опросили 1700 человек из семи крупнейших российских городов.

"Для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тысяч рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в исследовании.

Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска - до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 миллиона рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 миллионов рублей.

Чаще всего россияне делают сбережения в рублях - так ответили две трети опрошенных, 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения.

Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, показало исследование, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая опрошенная.