Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Аналитики кредитной организации опросили 1700 человек из семи крупнейших российских городов.
"Для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тысяч рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - говорится в исследовании.
Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска - до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 миллиона рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 миллионов рублей.
Чаще всего россияне делают сбережения в рублях - так ответили две трети опрошенных, 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения.
Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, показало исследование, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках – 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой – так ответила каждая четвертая опрошенная.