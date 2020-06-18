Из Санкт-Петербурга осенью откроется пять новых рейсов в Европу

Лидия Мартынова

Иностранные авиаперевозчики рассчитывают на открытие границ России уже этой осенью. Так, европейский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск в сентябре 2020 г. из Санкт-Петербурга в Европу сразу пяти новых маршрутов. Тарифы начинаются от 25 евро в одну сторону.

НОВЫЕ РЕЙСЫ В СТОКГОЛЬМ, ОСЛО, КОПЕНГАГЕН, ЗАЛЬЦБУРГ И НА МАЛЬТУ

Пандемия коронавируса и закрытые границ не стали препятствием для Wizz Air в укреплении бизнес-позиции в России и расширении маршрутной сети из Санкт-Петербурга.

WizzAirв сентябре 2020 г. откроет операционную базу в аэропорту Пулково. Аэропорт Санкт-Петербурга станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32 базой в мире. Wizz Air разместит в Пулково один самолет Airbus A320.

Вместе с открытием новой базы лоукостер с 18 сентября 2020 г. запустит 5 новых рейсов из Петербурга: в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция) и на Мальту. Рейсы будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой свободе воздуха.

Как заявил на онлайн-конференции генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади, с открытием новых пяти направлений авиакомпания получает полноценную маршрутную сеть из Санкт-Петербурга: 11 направлений в 11 стран Европы. Новые рейсы будут круглогодичными. В Стокгольм, Осло и на Мальту полеты будут выполняться 3 раза в неделю, в Зальцбург и Копенгаген – 4 раза в неделю. Тарифы стартуют от 24,99 евро в одну сторону.

Эксперты в авиаотрасли обращают внимание на потенциал новых направлений. Так, рейсы на Мальту прежде были сезонными и выполнялись последний раз летом 2019 г. Зальцбург присутствовал в расписании Пулково только в зимнем сезоне.

Регулярные рейсы в Осло и Копенгаген из Петербурга выполнялись последний раз два года назад. Что касается полетов в Стокгольм, то на маршруте из Санкт-Петербурга работает SAS, однако Wizz Air будет прилетать в другой аэропорт шведской столицы.

С момента прихода в Санкт-Петербург в 2017 г. европейский лоукостер обслужил 250 тыс. пассажиров, в том числе в 2019 г. - 111 тыс. человек (+60% к уровню 2018 года).

С 2017 г. перевозчик летает из Санкт-Петербурга в Будапешт, с октября 2019 г. – в Лондон.

СТАРТ РЕЙСОВ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ ЗАВИСИТ ОТ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦ

В планах Wizz Air был запуск этим летом из Санкт-Петербурга полетов в Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. Однако пандемия сдвинула сроки старта этих полетных программ. Как заявил г-н Варади, начало полетов зависит от сроков открытия границ России и других стран.

«Как только границы откроются, мы сразу возобновим свои операции в России», - заявил Варади.

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ - РЕАЛИСТИЧНО

По мнению главы Wizz Air, шансы на то, что границы России откроются через 3 месяца, есть. Этого мнения придерживается и генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев.

«Авиакомпании запрашивали открытие рейсов за рубеж с 15 июля. Так как экономика страны находится в сложном положении, то, скорее всего, Россия сначала будет заполнять свои собственные курорты, а потом уже открывать другие страны. В этой связи сентябрь, как срок возобновления международных рейсов, выглядит более реалистично», - считает г-н Сергеев.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ БЫСТРО

По оценке руководителя Wizz Air, мировая авиаотрасль восстановится до объемов 2019 г. примерно за 3 года. По мнению главы ВВСС, восстановление рынка внутренних перевозок произойдет быстрее, но сейчас этот процесс зависит от сроков снятия ограничений в регионах России.

Пассажиропоток Пулково в мае был в среднем 5 тыс. человек в день, в июне он достигал уже 17 тыс. пассажиров. По прогнозам Сергеева, с 25 июня в связи с открытием российских курортов пассажиропоток будет расти еще более динамично.

«Авиакомпании уже на июнь прогнозировали восстановление до 90% внутренних рейсов от объемов июня 2019 г. Но помешал карантин, в том числе задержка в открытии внутренних курортов. В целом, восстановление на российском рынке идет быстро и с хорошим ростом загрузки», - резюмировал г-н Сергеев.