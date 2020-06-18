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Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии

Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Большинство утечек данных, произошедших в России в период пандемии, случились по неосторожности пользователей, на долю таких инцидентов приходится 60% от всех зафиксированных в апреле-мае утечек, сообщил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По данным компании, с начала 2020 года общее число зафиксированных в России утечек выросло на 20% в годовом выражении. За апрель-май их количество увеличилось на 100% по сравнению с февралем-мартом, при этом виновниками большинства инцидентов оказались сотрудники компаний, не привыкшие к удаленной работе с корпоративными ресурсами.

"Значительная часть этих инцидентов носит "доброкачественный" характер – это не попытки хищения данных, а ошибки сотрудников, не привыкших к удаленной работе с корпоративными информационными ресурсами, однако среди них есть и хищения данных, которые в ближайшее время появятся на "черном рынке". Около 60% таких попыток – действия, которые можно отнести к ошибкам пользователей, возникающим в результате неумения взаимодействовать с системами удаленного доступа к корпоративным данным", - рассказал эксперт.

# Россия
По материалам: ria.ru

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