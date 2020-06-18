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Эмин Агаларов рассказал о разводе, воспитании детей и слухах о романе с Полиной Гагариной

Эмин Агаларов рассказал о разводе, воспитании детей и слухах о романе с Полиной Гагариной

40-летний Эмин Агаларов стал новым гостем шоу "Алена, блин!". Певец и бизнесмен в интервью Алене Жигаловой рассказал о разводе с Аленой Гавриловой, как на семейный бизнес повлияла пандемия, о перенесенном коронавирусе и прокомментировал слухи о романе с Полиной Гагариной и Zivert.

О расставании с Аленой Гавриловой

Агаларов рассказал, что принял решение о расставании еще до самоизоляции.


Причину называть не буду. Но расстались мы на доброй ноте. С полным понимаем того, что у нас есть ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями для него, хотим быть в контакте. Я уверен, что мы с Аленой сможем наладить такие отношения,

— рассказал в интервью Эмин.


Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Он опроверг слухи о романе с Полиной Гагариной, которая, по информации инсайдеров, собирается разводиться с мужем, сказал, что его ничего не связывает с певицей Zivert, и признался, что сейчас холост.

О браке с Аленой я не жалею. Мы много лет провели вместе. Это было счастливое время, у нас прекрасный ребенок. Я к Алене отношусь с большим уважением, теплом, никакого негативного шлейфа не осталось. Это мой второй опыт. Как в первом, так и во втором случае у меня нет и не может быть сожаления, потому что все хорошо. Что касается ее поста в микроблоге, то, наверное, каждой женщине больно обсуждать тему расставания со своим супругом,

— признался он.


Дочка Афина осталась жить с мамой, так как она еще очень маленькая.

Она очень любит воду, я купаюсь с ней в бассейне. Покупаем много развивающих игрушек. Она очень быстро развивается, я пою, играю, ей становится скучно, она начинает тыкать по клавишам. Когда она вырастет и спросит, почему папа и мама расстались, я отвечу искренне, скажу, как есть. В сознательном возрасте ребенок все поймет,

— рассказал Эмин.


Об отношении его семьи к Алене Гавриловой

Если бы ее не приняла моя семья, то в принципе бы не было брака. Со стороны мамы не было вопросов. Со стороны папы, может быть, и были, но уже потом все было лаконично,

— рассказал исполнитель.


О перенесенном коронавирусе

Перестал чувствовать запахи, потерял вкус, вызвал врача, сдал мазок и у меня подтвердился вирус. Прошло все спокойно, температуры ни разу не было, болела спина, ломило тело, сделал КТ. Главная задача — не заразить окружающих,

— рассказал певец.


Он жил один две недели, что было новым опытом для звезды. По словам Агаларова, он редко остается в одиночестве. За это время Эмин успел посмотреть множество сериалов, занялся бытом, сделал перестановку дома и сочинял музыку.

Я понял, что больше времени должен проводить с детьми. Должен структурировать свой бизнес таким образом, чтобы у меня была такая возможность. Хочу меньше гастролировать, чтобы больше быть с семьей. В год у меня 80—100 концертов. Фестивалем "Жара" и артистами я продолжу заниматься,

— признался Эмин.


Бизнес в пандемию

Бизнесмен рассказал, что когда в апреле все его рестораны и торговые центры закрылись, ему пришлось оформить кредит на полгода в "Сбербанке", чтобы выплачивать расходы на коммунальные услуги и зарплату работникам.


Люди наверняка не понимают масштаб. В компании "Крокус" у нас работает 15 тысяч человек. МРОТ — это три миллиона долларов в месяц. Выполнять кредитные обязательства мы должны, а работать нам нельзя. Здесь государство понимает, что нужно помогать. Мы вошли в список системообразующих предприятий. Наша компания последние 10 лет платила свыше 100 миллионов долларов налогов в год. Плюс обеспечивала 15 тысяч человек рабочими местами. Мы большое предприятие, которое нуждается в поддержке,

— сказал он.


О воспитании сыновей

Не важно, какую сферу они выберут, я буду их во всем поддерживать. Как отец мне всегда говорил: "Не важно, чем ты занимаешься. Главное, что ты добился в этом успеха". Надо, чтобы они научились работать. Если кто-то думает, что я стал артистом с помощью поддержки родителей, то это миф. Родители никогда ни финансово, ни каким другим образом не участововали в развитии моей карьеры,

— рассказал Эмин.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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