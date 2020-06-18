Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Влада Некрасова

. Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо на Netflix. Об этом сам актер рассказал в онлайн интервью ACE Universe.

"Я играю сверчка Джимини в "Пиноккио" в версии Гильермо дель Торо. Работу над этим проектом я начал еще до отъезда в Нью-Йорк. Часть уже записана", — пояснил Юэн.

"Поскольку речь идет о покадровой анимации, времени на то, что смонтировать фильм уйдет очень много. <...> Может быть, нужно будет еще записать песню, а может и нет", — добавил он.

говорил он в интервью Entertainment Weekly в 2012 году.