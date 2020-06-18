Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Сегодня, 10:00 Влада Некрасова
. Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо на Netflix. Об этом сам актер рассказал в онлайн интервью ACE Universe.
"Я играю сверчка Джимини в "Пиноккио" в версии Гильермо дель Торо. Работу над этим проектом я начал еще до отъезда в Нью-Йорк. Часть уже записана", — пояснил Юэн.
"Поскольку речь идет о покадровой анимации, времени на то, что смонтировать фильм уйдет очень много. <...> Может быть, нужно будет еще записать песню, а может и нет", — добавил он.
говорил он в интервью Entertainment Weekly в 2012 году.
По материалам: ria.ru