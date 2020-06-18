Как определить, что ваше биополе повреждено, и как его восстановить в кратчайшие сроки

Вадим Карасев

Энергетические «пробои» случаются довольно часто у всех людей без исключения. Они могут быть вызваны проблемами в жизни, болезнью, порчей либо сильной усталостью. Эксперты расскажут, как понять, что ваше биополе повреждено, и как его восстановить.

Помните: даже в трудные периоды, когда вы лишены уверенности и сил, а ваше биополе слабое и имеет трещины, вы можете оставаться на волне удачи. В этом вам помогут три сильных заговора на счастье.

Как понять, что ваше биополе повреждено

Человек чувствует, что удача от него отвернулась. Когда энергетическое поле частично или полностью разрушено, от человека отворачивается удача. В самых трудных ситуациях с человеком начинает происходить именно то, чего он больше всего боится. Например, если есть сильный страх потерять работу, так и происходит. Страх потерять любовь тоже может стать явью. Словом, материализуется лишь все самое плохое.

Ничего не хочется делать. Лень и апатия — это не всегда симптомы усталости. Человек с поврежденным биополем не хочет ничего делать. Ему становится все равно, что с ним произойдет, когда, почему. Также проблемы с биополем могут приводить к исчезновению вдохновения. Мир словно становится серым и безжизненным.

Причины повреждения биополя

Прежде всего, следует выяснить, каков источник проблемы. Ведь разрушение ауры человека происходит не просто так. Выявить причину совсем не трудно. Главное — не затягивать с процессом восстановления, а также приняться за него как можно интенсивнее, потому что даже после определения проблемы она все еще будет негативно воздействовать на человека.

Возможно, это простая усталость. Пробой в биополе может появиться из-за того, что человек постоянно работает и мало отдыхает, а на работе много стресса и проблем. При таком режиме нет ничего удивительного в наличии проблем с биополем. В такой ситуации следует либо менять работу, либо брать отпуск. Один выходной ничего не решит. Нужно кардинально менять ритм жизни.

Это может быть взаимодействие с неприятными людьми. Энергетические вампиры высасывают из людей энергию, но порой это становится заметно не сразу. Нужно проанализировать всех друзей и знакомых на предмет наличия личностей, рядом с которыми невозможно находиться, потому что они заражают негативом или манипулируют. Общение с ними необходимо прекратить полностью и бесповоротно. Также полезно воспользоваться оберегами от сглаза и порчи.

Болезни, вредные привычки. Иногда человек имеет слабую иммунную систему, из-за чего постоянно простужен. Или же он запустил свое здоровье сигаретами или алкоголем. Следует избавиться от вредных привычек раз и навсегда. Иммунитет легко укрепляется систематическими изическими нагрузками, правильным питанием и режимом сна.

Как восстановить биополе

Меньше смотреть телевизор, обсуждать что-то негативное, спорить и ругаться. Нужно научиться проводить свободное время с пользой.

Меньше думать о негативном прошлом. Что было, то прошло. Только с таким настроем можно очиститься от негатива и укрепить свое биополе, залатав в нем дыры.

Чаще бывать на природе. Смена обстановки — очень важный аспект энергетического здоровья. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше гулять, выбираться за город. Природа сильно укрепляет биополе, но от одного выхода из дома в месяц ничего не поменяется.

Заниматься творчеством. Необходимо развивать в себе творческие способности. Новые навыки укрепляют биополе. Когда человек чему-то учится или создает что-то своими руками, это помогает ему усиливать ауру.

Если человек встал на нужный путь, то ему необходимо поддерживать самого себя и оставаться на этом пути становления сильной ауры. Нужно общаться с приятными людьми, не допускать появления в жизни негативных личностей. Энергетика человека постоянно изменяется, она гибкая и зависит от образа жизни.

Очень полезными могут быть пассивные источники силы: минералы, растения, украшения, талисманы. Все это играет очень важное значение в становлении удачи.