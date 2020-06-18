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Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта

Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта
. Знаменитая французская актриса оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой De son vivant ("При жизни"), сообщает Le Figaro.

Съемки фильма Эммануэль Берко планируется возобновить 6 июля.

Денев "полностью восстановилась" после ишемического инсульта, случившегося в ноябре, из-за которого работа над проектом была приостановлена.


Актриса уже снималась в двух картинах Берко. "При жизни" рассказывает историю матери (ее играет 76-летняя Денев), сын которой (Бенуа Мажимель) заболевает раком.


Денев получила всемирную известность после "Шербургских зонтиков" (1964), работала с выдающимися режиссерами: Романом Полански, Луисом Бунюэлем, Франсуа Трюффо, Ларсом фон Триером. Она — одна из немногих французских актрис, чье имя представлено на голливудской "Аллее славы".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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