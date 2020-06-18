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Китай предупредил о большом риске возникновения второй волны пандемии коронавируса

Китай предупредил о большом риске возникновения второй волны пандемии коронавируса

В Пекине продолжают регистрировать новые случаи заражения COVID-19.

Новая вспышка коронавирусной инфекции в Пекине насторожила китайские власти. Там опасаются, что это начало второй эпидемии, сообщает CBS News.

«Ковид» начал распространяться в столице Китая, как и в Ухане, с продовольственного рынка.

Причем, на крупнейшем в Азии оптовом рынке Xinfadi, на котором продается около 80% мяса и овощей. Агентство говорит, что рынок снабжает продуктами 22 миллиона жителей Пекина.

Ранее, в Пекине ввели военное положение, из-за опасений быстрого распространения опасной инфекции.

Город разделили на сектора, жителям столицы запрещено покидать ее пределы. Тех, кто недавно выехал из Пекина, обязали немедленно сообщить об этом в органы здравоохранения.

Несколько районов находятся на строгом карантине. Там запрещены поставки продовольствия, чтобы не дать инфекции выйти за пределы подозрительных очагов.

Сейчас ведется масштабное тестирование всех сотрудников рынка, а также тех людей, которые недавно делали там покупки. Проверяют также людей, живущих в районах, прилегающих к рынку. Всего экстренно проверят порядка 300 тысяч человек.

Главный эпидемиолог Китая У Цзунью сказал, что в следующие несколько дней станет понятно, как распространяется вирус и не перерастет ли эта вспышка COVID-19 в новую пандемию.

Агентство также сообщает, что новая вспышка в Пекине не единственная в мире. В нескольких районах Токио также начали регистрировать вспышки заболеваний.

В Китае считают, что эти случаи новых вспышек должны насторожить другие страны, поскольку вероятнее всего это новая волна коронавирусной инфекции.

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# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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