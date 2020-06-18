Климов: голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам

Вадим Карасев

Фото: council.gov.ru

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам, передает РИА Новости.

"Мы также предполагаем, что будут попытки массированных кибератак, мы такое наблюдали каждый раз перед выборами, которые проходили последние три года. И, к сожалению, такие факты уже поступают в нашу комиссию. В полном объёме мы это обобщим в нашем ежегодном докладе, который в июле предполагаем опубликовать", - сказал Климов в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.