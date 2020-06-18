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Климов: голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам

Климов: голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам
Фото: council.gov.ru

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам, передает РИА Новости.

"Мы также предполагаем, что будут попытки массированных кибератак, мы такое наблюдали каждый раз перед выборами, которые проходили последние три года. И, к сожалению, такие факты уже поступают в нашу комиссию. В полном объёме мы это обобщим в нашем ежегодном докладе, который в июле предполагаем опубликовать", - сказал Климов в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

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По материалам: uposters.ru

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