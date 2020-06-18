Когда появился памятник Пушкину в Москве

Влада Некрасова

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли на площади у Страстного бульвара в Москве 140 лет назад, 18 июня 1880 года. Сбор средств на строительство монумента начался в 1860 году по инициативе выпускников Царскосельского лицея, где учился поэт.

Собранных денег оказалось недостаточно, поэтому в 1870 году началась новая кампания по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника в 1875 году победил скульптор Александр Опекушин. Пять лет ушло на изготовление модели статуи, её отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж.

Сначала открытие памятника намечалось на 19 октября 1879 года — в годовщину открытия Царскосельского лицея. Но к этому дню не удалось завершить все работы. Новым днём презентации было назначено 6 июня 1880 года — день рождения поэта. Но из-за траура по императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, дату опять пришлось перенести.

В результате памятник открыли 18 июня 1880 года. С 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки монумента на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал. У подножия памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Майков, Плещеев и Достоевский произнесли торжественные речи.

Изначально монумент находился на площади у Тверского бульвара, а в 1950 году его перенесли на другую сторону реконструированной Страстной площади, которая сейчас называется Пушкинской. Памятник расположили на месте бывшей колокольни Страстного монастыря.