Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда появился памятник Пушкину в Москве

Когда появился памятник Пушкину в Москве

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли на площади у Страстного бульвара в Москве 140 лет назад, 18 июня 1880 года. Сбор средств на строительство монумента начался в 1860 году по инициативе выпускников Царскосельского лицея, где учился поэт.

Собранных денег оказалось недостаточно, поэтому в 1870 году началась новая кампания по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника в 1875 году победил скульптор Александр Опекушин. Пять лет ушло на изготовление модели статуи, её отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж.

Сначала открытие памятника намечалось на 19 октября 1879 года — в годовщину открытия Царскосельского лицея. Но к этому дню не удалось завершить все работы. Новым днём презентации было назначено 6 июня 1880 года — день рождения поэта. Но из-за траура по императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, дату опять пришлось перенести.

В результате памятник открыли 18 июня 1880 года. С 10 часов утра в Москве к площади у Страстного монастыря стали стекаться толпы народа и многочисленные экипажи. Вокруг площадки монумента на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал. У подножия памятника известные российские писатели Тургенев, Полонский, Майков, Плещеев и Достоевский произнесли торжественные речи.

Изначально монумент находился на площади у Тверского бульвара, а в 1950 году его перенесли на другую сторону реконструированной Страстной площади, которая сейчас называется Пушкинской. Памятник расположили на месте бывшей колокольни Страстного монастыря.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Онлайн-концерт BTS стал крупнейшим платным шоу в мире
Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Исследование: расходы каждого пятого россиянина не превышают зарплату
Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей
Прокуратура заинтересовалась рассказавшей о расизме в России блогершей
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на полгода
Исследование: жителям мегаполисов хватает до 500 тысяч рублей на
Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям
Атомные станции проиграли ветрякам и солнечным батареям
Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах 1 сентября
Попова не исключила возможность начала очных занятий в школах
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Стало известно о нежелании Трампа помогать Украине
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Проявят волю. Россия ждет поддержки Германии по "Северному потоку-2"
Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном: "Пережив испытание, она думает о будущем"
Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном:
Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о клевете
Следствие признало ветерана Игната Артеменко потерпевшим по делу о

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Еще по теме

Деньги на памятник Пушкину собирали 20 лет
Зачем в Москве передвинули памятник Пушкину
Первый Пушкинский праздник прошёл 139 лет назад
Монтаж памятника князю Владимиру на Боровицкой площади завершен