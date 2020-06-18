Когда россияне смогут поехать за рубеж и как поддержат туроператоров

Лидия Мартынова

Ростуризм разрабатывает новые формы поддержки туроператоров и инвесторов, готовых вложиться в строительство отелей. Каким в ведомстве видят развитие внутреннего рынка, когда россияне смогут отправиться за рубеж, в интервью телеканалу РБК рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

О ПЕРЕХОДЕ РОСТУРИЗМА В ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

По мнению руководителя федерального агентства по туризму, с переходом ведомства в прямое подчинение правительства появилось больше полномочий, возможностей нормотворчества, функций по контролю и надзору. Как отметила г-жа Догузова, с этим функционалом команда Ростуризма уже достаточно хорошо знакома, поскольку в прошлом году была «плотная работа» с Минэкономразвития.

«Эта повестка для нас не новая. И во многом мы подносили эти «патроны» для законодательства, так что эта часть работы нам понятна. Мы знаем, как мы будем работать дальше», - подчеркнула она, добавив, что взаимодействие с МЭР обязательно продолжится.

Как считает глава Ростуризма, переход агентства на новый уровень является «подтверждением и признанием туризма как очень важной и глобальной отрасли экономики, которая влияет на десятки других отраслей».

О ВАЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТУРПРОДУКТА

По мнению Зарины Догузовой, туризм вошел в национальный план восстановления экономики «с неплохим пакетом мер». В частности, сумма, которая заложена на туризм, в несколько раз больше текущего бюджета.

«Мы надеемся, что дальше у нас будет еще больше возможностей. В странах, успешных с точки зрения туризма, на отрасль тратят сотни миллиардов рублей. Однако получить деньги – не самое главное. Важно то, на какие проекты, в какой последовательности и в какой системе они будут распределяться», - отметила г-жа Догузова.

По ее мнению, в нашей стране много интересных мест и точек туристического притяжения, но нет инфраструктуры – транспортной и гостиничной, как нет у населения и информации об этих направлениях. Поэтому так важно формировать комплексный туристический продукт и создавать качественную инфраструктуру. В качестве примера глава Ростуризма привела такую статистику. Иностранные туристы и россияне путешествуют по России примерно по одним и тем же локациям.

«Примерно 80% потока, и внутреннего, и въездного, приходится на 5 направлений: Москва, Санкт-Петербург, для внутренних туристов это еще Крым и Краснодарский край, Казань. Определенные успехи во въезде есть у Владивостока. Это происходит потому, что в этих городах есть качественный продукт - гостиницы и развлечения», - поясняет она.

Как считает Зарина Догузова, для быстрого результата денежные средства, которые государство дает на туризм, должны быть сосредоточены на определенном количестве точек роста. «Без концентрации сложно показать максимальный результат», - подчеркнула она.

ПРО ТУРИЗМ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Отвечая на вопрос о том, сможет ли туризм стать 14 национальным проектом, Зарина Догузова ответила, что «решение принимает президент». «Мы со своей стороны работаем над новыми ориентирами для отрасли, которая оказалась в центре всеобщего внимания. Мы формируем большую программу развития туризма на годы вперед», - сообщила она.

По ее словам, туризм отдельным блоком вошел в национальный план восстановления экономики, и предлагаемые меры по поддержке отрасли делятся на два смысловых блока: меры быстрого реагирования и системные меры по долгосрочному развитию туризма.

ПРО СУБСИДИИ ТУРОПЕРАТОРАМ

В рамках этой стратегии Ростуризм разрабатывает положение о субсидировании туроператоров, которые развивают новые доступные туристические маршруты.

«Субсидии от нас помогают сбалансировать по стоимости туристический продукт и в целом запустить по доступным ценам новые направления. У нас это получилось сделать с Алтаем, Хакасией, Байкалом и Калининградом»,- рассказала г-жа Догузова в телеинтервью.

«Чтобы туроператор получил субсидию, он должен сформировать новые доступные пакеты по тем направлениям, которые мы зафиксируем в правилах, отвезти туриста. И после того, как турист получил услугу и отдохнул, и есть по этому факту целый ряд подтверждающих документов, туроператор обращается к нам. Мы ему компенсируем ту часть, о которой договаривались», - прокомментировала будущий механизм глава ведомства.

По ее словам, правила, как будут распределяться субсидии, пока не зафиксированы. «Этот процесс требует плотной проработки с Минфином, и эта работа сейчас идет. Сам механизм не закреплен, но принципиальное решение есть. Мы с туроператорами также ведем соответствующую работу. Туроператоры уже формируют пакеты с пониманием, что субсидия будет» - сообщила Зарина Догузова.

Размер субсидии будет зависеть от дальности перелета по России. В соответствии с этим будут сгруппированы и регионы, куда полетят туроператоры.

О СУБСИДИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЕЙ

Также в планах ведомства – предоставить поддержку отельерам. В настоящее время в России около 28 тыс. отелей, из них 12 тыс. объектов прошли классификацию. Однако из них только 18% являются качественными и конкурентными гостиницами, которые были построены или реновированы в последние 10-15 лет.

Как подчеркнула глава Ростуризма, такой небольшой процент качественных отелей связан с тем, что до сих пор инвестировать или строить гостиницы было невыгодно из-за высоких ставок по кредиту (от 10% и выше) и длительного срока окупаемости (от 20 лет и больше).

Чтобы стимулировать бизнес вкладываться в гостиничный сектор, Ростуризм в 2021 г. запустит субсидирование процентной ставки на строительство новых отелей. По оценке ведомства, «бизнес подает сигналы, что хочет строить отели». «И наша мера - не на один год. Мы хотели запустить эту меру поддержки уже в этом году, но нам помешал кризис. Возможно, мы объявим об этих субсидиях уже в этом году, чтобы стимулировать предпринимателей готовить проекты на будущий год. Нам очень не хватает качественного номерного фонда», - отметила г-жа Догузова.

О ПОТЕРЯХ ТУРОТРАСЛИ

Как сообщила Зарина Догузова, сейчас сложно говорить о каких-то прогнозах, поскольку очень многое будет зависеть от того, как пройдет сезон.

«Пока непонятно, будет ли въезд или не будет. Скорее всего, нет, чем да. Пока очень много непонятно, мы только запускаем туристический сезон внутри страны. Какой-то окончательный прогноз строить сложно, но мы понимаем, что у нас годовой оборот отрасли туризма составляет 3,7 трлн р. У нас полгода выпало, поэтому уже можно говорить о потерях в 1,5 трлн р. Надеюсь, мы эти потери наверстаем к концу следующего года», - отметила она.

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн р. включает и въездной туризм. «Если предлагать какую-то совсем дерзкую идею, то я бы предложила бесплатное оформление электронных виз в качестве антикризисных мер на весь следующий год», - подчеркнула она.

По мнению Зарины Догузовой, некоторые профилактические меры в санаториях и отелях могут надолго сохраниться и после пандемии коронавируса, однако ряд требований по дорогостоящей дезинфекции объектов стоит смягчить.

«Регулярная дезинфекция, проветривание – это неплохо и в обычной жизни, и есть смысл оставить их на довольно длительное время. Другое дело – рециркуляторы воздуха в объектах размещения. Они достаточно дорогие. Вот какие-то дорогие вещи для бизнеса со временем должны уходить. То же самое касается рекомендаций, например, по предоставлению справок, они должны смягчаться», - подчеркнула она.

ПРО ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ

Россиянам не будут искусственно ограничивать выезд за рубеж. Четкой даты, когда российские туристы смогут поехать на зарубежный отдых, все еще нет, поскольку другие страны не спешат открывать свои границы для россиян.

«Ни мы, ни руководство страны не собираемся ограничивать искусственно выезд наших граждан за рубеж. Уверена, это заявление председателя правительства продиктовано исключительно заботой о людях. Но мы проводили видеосовещания с коллегами из других стран и определили, что готовности с 1 июля или другой четкой даты принимать российских туристов у них нет. Те страны, которые традиционно являются очень популярными направлениями для отдыха, не готовы открыть с нами границы в обоюдном порядке», - подчеркнула Зарина Догузова.

Догузова отметила, что Россия, в любом случае, не смогла бы открыть границы с другими странами без окончательного решения Роспотребнадзора. «Как только они скажут, что угрозы жизни и безопасности наших граждан нет, а страны готовы принять наших туристов, то со стороны Ростуризма не будет никаких препятствий. Это наше конституционное право», — подчеркнула она.

ПРО ОТДЫХ В ТУРЦИИ

По словам главы Ростуризма, пока Турция не готова принимать российских туристов. «В июне нет точно. Турецкая сторона заявила, что принимать иностранных туристов в июне она не готова. По поводу июля есть ряд заявлений о якобы готовности, но каких-то официальных бумаг на этот счет мы не получали», - рассказала г-жа Догузова. По ее словам, в ведомстве следят за развитием ситуации.