Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому помогают

Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому помогают

Затмения считаются неблагоприятными днями календаря. Существует много видов затмений, но одним из самых интересных можно считать кольцевое. Астрологи расскажут, чем оно опасно и кому может быть полезным.


В любые затмения стоит пользоваться специальными заговорами от проблем. Они помогут обойти стороной препятствия и нейтрализовать негатив, исходящий от Луны и Солнца. Будьте осторожнее в кольцевые затмения, так как они обладают особой силой.

Что такое кольцевое затмение

Бывает три вида солнечных затмений — частное, полное и кольцевое. Частное или неполное затменпе случается, когда Луна проходит по солнечному диску лишь частью своей окружности. Полное — когда Луна находится относительно близко к Земле, поэтому, проходя ровно перед Солнцем, закрывает его полностью. Кольцевое затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом расположена дальше от Земли, поэтому ее диск меньше. Из-за этого спутник визуально умещается в Солнце и не закрывает его целиком, оставляя кольцо света вокруг себя.

Это не редкость по астрономическим меркам, но кольцеобразные затмения происходят реже остальных. Лишь около 6 % затмений кольцеобразные, 34 % — полные и 60 % — частные.

Чем опасны кольцеобразные солнечные затмения


Кольцеобразные солнечные затмения опасны прежде всего своей непредсказуемостью и скрытным негативным влиянием. Астрологические последствия таких затмений проявляются не сразу. Они зачастуюстановятя ясны через неопределенное время.

Если обычное затмение может нанести вполне понятный вред и урон человечеству конкретно в этот же день, то кольцевое является бомбой замедленного действия. Никто не знает, через сколько дней придется встретиться с последствиями того, что произошло в день затмения. Именно поэтому астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в этот день:


вести себя осторожно;
не наживать врагов;
не рисковать;
оставаться внутри зоны комфорта.

Если последовать этим советам, проблемы удастся обойти стороной. Некоторым людям кольцевые затмения даже помогают. К этой категории людей стоит отнести тех, кто решительно настроен:


бросить вредную привычку;
попросить у кого-то прощения;
избавиться от всего лишнего дома;
изменить свою или чужую жизнь к лучшему.

В таком случае кольцевое солнечное затмение поможет преуспеть. Стоит лишь следить за тем, в каком Знаке Зодиака оно происходит:


в Земных Знаках (Телец, Дева, Козерог) полезно заниматься домашними делами;
в Огненных Знаках Зодиака (Овен, Лев, Стрелец) удача ждет тех, кто хочет бросить вредную привычку;
в Воздушных Знаках Зодиака (Близнецы, Весы, Водолей) можно просить прощения, исправлять ошибки прошлого;
в Водных Знаках Зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы) можно оказывать помощь окружающим.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому помогают
Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Сегодня в Киеве могут арестовать Петра Порошенко
Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО
Столтенберг: Украина благодаря новому статусу будет больше
Меган Фокс пока не готова знакомить своего бойфренда с детьми: "Их отношения недостаточно серьезные"
Меган Фокс пока не готова знакомить своего бойфренда с детьми: "Их
Навального изо всех сил зовут на Украину — он туда не торопится
Навального изо всех сил зовут на Украину — он туда не торопится
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
Как определить, что ваше биополе повреждено, и как его восстановить в кратчайшие сроки
Как определить, что ваше биополе повреждено, и как его восстановить
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 18 июня
В Раде готовятся рассмотреть вопрос об отставке Авакова с поста главы МВД
В Раде готовятся рассмотреть вопрос об отставке Авакова с поста главы
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Эксперт рассказал об утечках данных, произошедших в период пандемии
Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым
Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины

Еще по теме

Последние солнечное затмение 2019 года.
Где 2 июля можно увидеть полное солнечное затмение?
Затмения в июне 2020 года: даты и предостережения астрологов
Где и когда посмотреть в Крыму — Полное лунное затмение