Кольцевые солнечные затмения: что это такое, чем они опасны и кому помогают

Вадим Карасев

Затмения считаются неблагоприятными днями календаря. Существует много видов затмений, но одним из самых интересных можно считать кольцевое. Астрологи расскажут, чем оно опасно и кому может быть полезным.

В любые затмения стоит пользоваться специальными заговорами от проблем. Они помогут обойти стороной препятствия и нейтрализовать негатив, исходящий от Луны и Солнца. Будьте осторожнее в кольцевые затмения, так как они обладают особой силой.

Что такое кольцевое затмение

Бывает три вида солнечных затмений — частное, полное и кольцевое. Частное или неполное затменпе случается, когда Луна проходит по солнечному диску лишь частью своей окружности. Полное — когда Луна находится относительно близко к Земле, поэтому, проходя ровно перед Солнцем, закрывает его полностью. Кольцевое затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом расположена дальше от Земли, поэтому ее диск меньше. Из-за этого спутник визуально умещается в Солнце и не закрывает его целиком, оставляя кольцо света вокруг себя.

Это не редкость по астрономическим меркам, но кольцеобразные затмения происходят реже остальных. Лишь около 6 % затмений кольцеобразные, 34 % — полные и 60 % — частные.

Чем опасны кольцеобразные солнечные затмения

Кольцеобразные солнечные затмения опасны прежде всего своей непредсказуемостью и скрытным негативным влиянием. Астрологические последствия таких затмений проявляются не сразу. Они зачастуюстановятя ясны через неопределенное время.

Если обычное затмение может нанести вполне понятный вред и урон человечеству конкретно в этот же день, то кольцевое является бомбой замедленного действия. Никто не знает, через сколько дней придется встретиться с последствиями того, что произошло в день затмения. Именно поэтому астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в этот день:

вести себя осторожно;не наживать врагов;не рисковать;оставаться внутри зоны комфорта.

Если последовать этим советам, проблемы удастся обойти стороной. Некоторым людям кольцевые затмения даже помогают. К этой категории людей стоит отнести тех, кто решительно настроен:

бросить вредную привычку;попросить у кого-то прощения;избавиться от всего лишнего дома;изменить свою или чужую жизнь к лучшему.

В таком случае кольцевое солнечное затмение поможет преуспеть. Стоит лишь следить за тем, в каком Знаке Зодиака оно происходит:

полезно заниматься домашними делами;удача ждет тех, кто хочет бросить вредную привычку;можно просить прощения, исправлять ошибки прошлого;можно оказывать помощь окружающим.